«Ветхозаветный игрок», «Земля в рамках искусства»: как молодые творцы видят «Ноев ковчег»

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Живопись, графика, скульптура, инсталляция и цифровое искусство – около 80 произведений молодых художников России представлено на новой выставке в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ. Здесь можно найти чемоданчик поля, похожий на уютный светильник с мягким закатным светом, – работа Анны Лапшиновой «Поле 0,1х2», или буквально землю, то есть грунт с прилагающейся корягой – серию творений Яна Тихоненко «Земля в рамках искусства». А также, например, видеоинсталляцию мастерской Дениса Мишина «Ветхозаветный игрок», визуальной основой-ассоциацией к которой стала популярная в 90-е компьютерная игра «Танчики».

Есть и классические на фоне таких арт-объектом произведения – например, диптих Анастасии Нестеровой «Ковчег-сад» или «Ноев ковчег» Натальи Литосовой, изображенный на афише выставки. Именно «Ноев ковчег» – тема V Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», которую художники переосмысливали, размышляя, что стоило бы стоило взять с собой на ковчег сегодня.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Ставятся потрясающие задачи, которые и современные, и в то же время уводят художника в глубокую историю. Художники не растерялись и представили свое современное видение названия “Ноев ковчег“ по-разному. Вы здесь увидите после катаклизма просвет в пространстве. Ольга Мичи в прошлом году представляла у нас свой проект “Жилище будущего“, но то пространство, мне кажется, было мертвое. Этот проект отличается тем, что здесь есть жанровые композиции, есть люди, какие-то мифологические существа, но они нам все равно близки. Этот проект, мне кажется, более позитивный», – сказала, открывая выставку директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Авторам произведений от 18 до 35 лет. Организаторы год из года допускают к сборной выставке также несколько художников старшего поколения. С молодыми творцами, разделенными на группы, работают состоявшиеся художники и искусствоведы. В этом году мастерских было семь, их наставникам стали в Москве Сергей Оссовский, Ольга Красуцкая и Олег Леонов, в Саратове – Михаил Гаврюшов, в Ставрополе – Олег Калайтанов, в Уфе – Денис Мишин, в Перми – Александр Греков. Руководит всем проектом, реализуемым Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств при поддержке Министерства России, Константин Худяков. На разработку темы у участников есть месяцев девять.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Молодые художники получают материалы для создания своих работ (кисти, краски и т.д.), а главное – возможность показать их не только в своем регионе, но и далеко за его пределами. Если в этом году первая выставка «АРТ-Мастерской XXI» прошла в Галерее искусств Зураба Церетели Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств в Москве, то после Казани выставка отправится в Саратов и Тольятти.

«Это называется расширение коннотации: на сколько зритель погружен в разные темы, на столько у него шире восприятие. Я участникам своей мастерской присылаю задание в том смысле, как это будет экспозиционно подано, а внутри они думают сами и мне эскизы присылают. В моей группе есть люди, которые во Флоренции живут, есть человек из Эмиратов, из Казани – Соколов, работа которого также представлена на соседней выставке “ГРАФКОМ 10+“. Главное для меня – как много они либидо потратят: чем больше у них таланта, умноженного на либидо, тем интереснее. Если это быстрая работа, она и будет восприниматься никак», – рассказал о работе с молодыми художниками в своей мастерской кандидат технических наук, театральный художник из Саратова Михаил Гаврюшов.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Команда Гаврюшова создала для выставки инсталляцию из десяти арт-объектов одинаковой формы – «парад звёзд». Ещё один наставник, Денис Мишин из Уфы, работа которого «Русский ковчег» также представлена на выставке, к участникам своей мастерской имеет другой подход. Каждый создавал ту работу и такой, как он хотел, не в общей концепции.

«По большому счету они все сделали работы о нашем настоящем, что они сейчас переживают. И как диктатор, я попросил их сделать одну работу по моей концепции – “Ветхозаветный игрок“», – рассказал.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Из казанских художников на проекте также представлены каллиграфические работы Владислава Баранова. Но созданы они были вне форума и оказались на выставке «вне конкурса».

«Когда я зашёл сюда, ожидал немного другого – более хулиганистого, а тут больше профессиональный подход. Понятие композиции, центра композиции – все это соблюдено. Произведения, которые сегодня должны доходить до зрителя, не сразу нужно понимать. А через какие-то чувства и определенные изобразительные понятия. И художникам это удалось сделать. Здесь есть довольно живописные работы. Несмотря на то, что много темного цвета, в то же время это живопись – своя, современная, интересная. У вас есть что-то такое, чему можно научиться», – сказал председатель Творческого союза художников России по РТ Ильгизар Самакаев.

Выставка V Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» продлится в Галерее современного искусства всего две недели – до 30 сентября.