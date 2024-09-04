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Общество 4 сентября 2024 17:02

Ветслужба: Татарстан благополучен по инфекционным болезням животных и птиц

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Ветслужба: Татарстан благополучен по инфекционным болезням животных и птиц
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане на сегодня не зарегистрировано инфекционных заболеваний животных и птиц. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На сегодня по инфекционным болезням Татарстан благополучен. Но напряженная ситуация в России, особенно в соседних регионах, нас сильно беспокоит», – сказал спикер.

Мотыгуллин отметил, что есть угроза распространения ящура в соседних с Татарстаном регионах России. «Заболевание выявлено в Казахстане, ближайшие к нему регионы России тоже представляют для нас угрозу», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам спикера, остается проблема с распространением в России бруцеллеза. В Татарстане с начала этого года зарегистрированы три случая инфекции среди крупного рогатого скота. «Служебное расследование показало, что все случаи завозные. Бруцеллез опасен тем, что им болеют и люди», – заметил замначальника Главного управления ветеринарии.

Он добавил, что для республики есть угроза заноса высокопатогенного гриппа птиц. «Ровно год назад вирус гриппа птиц уничтожил Лениногорскую птицефабрику», – заключил Мотыгуллин.

В настоящее время неблагополучны по африканской чуме свиней 20 российских регионов, в том числе Марий Эл, Кировская, Нижегородская, Пензенская и Оренбургская области, о чем сообщал «Татар-информ».

#заболевания животных #птичий грипп #африканская чума свиней
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