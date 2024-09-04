Из-за угрозы африканской чумы свиней в Татарстане отстреляно 698 диких кабанов

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В Татарстане из-за угрозы африканской чумы свиней с начала этого года отстреляно 698 диких кабанов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Актуальной остается проблема распространения в России африканской чумы свиней. В настоящее время неблагополучны по данному заболеванию 20 субъектов», – рассказал спикер.

Среди них есть и соседние с Татарстаном регионы – Марий Эл, Кировская, Нижегородская, Пензенская и Оренбургская области. «Постоянно поступают тревожные сигналы из Кировской и Оренбургской областей», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии.

Мотыгуллин отметил, что в Татарстане 1 по 31 августа прошел месячник по недопущению заноса африканской чумы свиней в республику. В частности, проведено шесть учений, 424 схода граждан, а также 227 рейдов по обнаружению диких кабанов, трупов павших животных и следов их пребывания. «Эта работа продолжается», – заявил он.

Спикер уточнил, что во время проведения месячника было отстреляно 66 диких кабанов.