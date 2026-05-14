Ветслужба РТ: Запрет на ввоз животных не приведет к росту цен на овец перед Курбан-байрамом

Запрет на ввоз животных из других регионов не приведет к резкому росту цен на овец перед Курбан-байрамом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, республика полностью обеспечивает себя необходимым количеством животных для проведения обряда жертвоприношения.

«По ценам никакого скачка не должно быть. Более 200 тысяч – поголовье овец в республике. Если кто-то в отдельном населенном пункте задирает цены – это индивидуальный случай. Но чтобы повсеместно запретили завозить из других регионов и цены резко выросли – такого быть не может», – подчеркнул он.

Мотыгуллин отметил, что в Татарстане ежегодно во время Курбан-байрама забивают около 13 тысяч овец, при этом имеющегося поголовья в республике более чем достаточно.

В качестве примера он привел данные по нескольким районам Татарстана. Так, в Актанышском районе насчитывается 11 194 головы овец, в Кукморском – 7 774, в Мамадышском – 6 348, в Нурлатском – 6 284. В Тукаевском районе поголовье превышает 12,8 тыс. животных. Кроме того, в Сабинском районе работает крупное хозяйство, где содержится около 9 тыс. овец.

«Конечно, всем хватит», – заверил представитель Главного управления ветеринарии.

Ранее в ведомстве призвали жителей и организаторов площадок не завозить животных из других регионов из-за риска распространения особо опасных инфекционных заболеваний.