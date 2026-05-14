Жителям РТ рекомендовали не ввозить скот для жертвоприношения из других регионов

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин во время пресс-конференции в «Татар-информе» обратился к жителям с просьбой не завозить животных из других регионов для жертвоприношения. По его словам, такая мера необходима для предотвращения распространения особо опасных заболеваний.

Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. В республике подготовили 61 площадку для совершения обряда в 23 районах, из них 17 расположены в Казани.

Ожидается, что в этом году в жертву принесут более 13 тысяч голов скота. Для сравнения, в 2025 году было зарегистрировано 12 946 голов, включая 6 438 в Казани.