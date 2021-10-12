Ветслужба РТ: В России распространение вируса африканской чумы свиней выросло на 30%

В этом году в России распространение вируса африканской чумы свиней увеличилось на 20 – 30%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

«Ситуация по африканской чуме свиней неблагополучная в целом по России. На сегодня зарегистрировано 215 случаев. 70 случаев приходится на дикую фауну, то есть на кабанов, и 145 случаев выявлено среди домашних свиней. В режиме карантина по африканской чуме свиней находятся 84 очага, из них 70 – среди домашних свиней. По сравнению с прошлым годом ситуация непростая», – сказал спикер.

По словам Хисамутдинова, распространение вируса идет среди крупных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. «И происходит большое распространение через продукцию. Продукция крупных предприятий попала в торговые сети разных регионов. Поэтому большая вероятность распространения африканской чумы свиней. В дикой фауне тоже идет серьезное распространение», – добавил он.

Начальник Главного управления ветеринарии уточнил, что в Приволжском федеральном округе на сегодня неблагополучны по этому заболеванию Нижний Новгород, Самара, Саратов и Пермь.

«Нас очень беспокоит, что есть хозяйства, которые содержат поголовье в открытом режиме. Надзорные органы их выявляют, штрафуют, но все равно такие случаи в республике остаются. Если содержите свиней в личных подсобных хозяйствах, то необходимо это делать в закрытом режиме. У нас есть деревни, где свиньи по улицам, рядом с лесным массивом гуляют», – отметил он.

Спикер подчеркнул, что с начала года в лабораториях на этот вирус было проверено 4177 проб от отстрелянных диких кабанов. «До конца года эта работа продолжится. Диких кабанов у нас достаточно много в республике», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соседних с Татарстаном регионах России выявлены новые случаи высокопатогенного гриппа птиц.