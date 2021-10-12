Главное управление ветеринарии: Птичий грипп подобрался очень близко к Татарстану

В соседних с Татарстаном регионах России выявлены новые случаи высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

«С начала октября выявлено семь новых случаев вируса на территории Тюменской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкортостане. Поэтому грипп птиц очень близок к Татарстану. На сегодня наша республика благополучна по особо опасным инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц», – рассказал спикер.

Хисамутдинов отметил, что с начала этого года в 12 субъектах России зарегистрировано 22 случая высокопатогенного гриппа птиц, из них 10 – в дикой фауне, 12 – среди домашней птицы.

«Большую обеспокоенность вызывают птичий грипп и африканская чума свиней. Эти заболевания не имеют методики лечения, но имеют особенность быстрого распространения. Поэтому необходима профилактика», – подчеркнул начальник Главного управления ветеринарии.

Он упомянул, что в октябре прошлого года было зафиксировано пять случаев птичьего гриппа в Буинском, Дрожжановском, Зеленодольском и Муслюмовском районах. Источником возникновения этого заболевания во всех случаях стали перелетные птицы.

«Мы начали встречи с предпринимателями, которые осуществляют перепродажу птицы и животных. Работаем с ними в тесном контакте, два раза в год встречаемся. Но среди них еще находятся один – два предпринимателя, которые привозят поголовье без ветеринарного разрешения. Обычно такая птица бывает больной», – заметил спикер.

Хисамутдинов добавил, что проводятся мониторинговые исследования поступающей в Татарстан продукции на наличие вируса. «В нашу республику поступает большое количество птицеводческой и свиноводческой продукции. От каждой партии отбираем пробы и проверяем в лабораториях. Бывает, что поступает инфицированная продукция, которая может способствовать распространению этого заболевания. Но в этом году таких случаев не было», – уточнил он.

Начальник Главного управления ветеринарии также напомнил, что до 5 декабря в республике продлится разрешенная охота на водоплавающую птицу и дичь. Пробы от отстрелянных птиц проверяются в лабораториях. «Пока положительных проб не обнаружено», – констатировал он.

Спикер рекомендовал хозяйствам содержать птицу в закрытом режиме, чтобы не было контакта с дикой водоплавающей птицей. «Домашнюю птицу, достигшую товарного вида, необходимо своевременно забивать. И хранить в морозильнике», – заключил он.

В Татарстане содержится более 15 млн голов сельскохозяйственной птицы, в том числе 13,5 млн голов в крупных птицеводческих предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.