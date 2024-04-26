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Ветслужба РТ: Почти все животноводческие предприятия не отвечают требованиям безопасности
В Татарстане почти все предприятия по содержанию крупного рогатого скота не отвечают требованиям биологической безопасности животноводческих объектов. Об этом сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Султан Латыпов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Животноводческие предприятия и хозяйства должны иметь сплошное ограждение территории по периметру, которое исключает проникновение других животных. Должны иметь всесезонные дезинфекционные барьеры, санпропускники для рабочего персонала и посетителей, проводить обработку любой заезжающей техники. Для содержания ввозного скота должна быть карантинная площадка», – рассказал спикер.
Латыпов подчеркнул, что всем предприятиям необходимо выполнять эти требования. «Складывающая эпизоотическая обстановка обязывает нас защищаться, соблюдать все нормы и правила», – заявил он.
Управление Россельхознадзора по РТ на сегодня провело более 50 внеплановых проверок птицеводческих хозяйств, а также предприятий по содержанию крупного рогатого скота в части выявления бруцеллеза, добавил заместитель начальника ведомства Рафис Минхаеров.
«По всем случаям были возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений», – отметил он.
Спикер уточнил, что основные нарушения на предприятиях связаны с отсутствием забора, дезинфекционного барьера, санпропускника. «На территориях птицеводческих хозяйствах не принимаются должные меры по пресечению нахождения синантропной птицы, используются корма, не прошедшие обработку. Выявлен несанкционированный ввоз скота», – заявил он.
Помимо внеплановых проверок управлением проводятся выездные мероприятия. Так, на сегодня проведено более 150 выездных обследований. «Объявлено более 270 предостережений, проведено 16 профилактических выездов», – заметил Минхаеров.
Кроме того, управлением были направлены более 40 исков о приостановке деятельности хозяйств на 90 суток. «Данный эффект дал положительный результат», – констатировал замначальника ведомства.
Он также напомнил о постановлении Правительства РТ, в котором установлен перечень случаев, когда компенсация за ущерб из-за вспышек различных заболеваний животных может быть снижена или не выплачена. «Если есть нарушения ветеринарного законодательства, то Правительство вправе как уменьшить стоимость компенсации ущерба, так и полностью отказать», – заключил спикер.
В Татарстане в этом году зарегистрировано три случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом, о чем сообщал «Татар-информ».
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