В трех районах Татарстана выявлены случаи заболевания коров бруцеллезом

В Татарстане в этом году зарегистрировано три случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом в Кайбицком, Зеленодольском и Сармановском районах. Об этом сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Султан Латыпов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Сармановском районе заболевание выявлено буквально вчера в личном подсобном хозяйстве. Предполагаем, что причиной болезни животных во всех случаях стал несанкционированный ввоз скота. То есть без ветеринарно-сопроводительных документов, скот не прошел идентификацию», – рассказал спикер.

Первый случай заражения скота бруцеллезом в этом году произошел в деревне Старые Чечкабы Кайбицкого района. По исследованию крови заболевание выявили у пяти коров в личном подсобном хозяйстве. Кроме того, в крестьянско-фермерском хозяйстве, где содержалось 52 головы крупного рогатого скота, у двух животных обнаружен этот вирус.

«Всего семь голов. Животные были ликвидированы, установлен карантин. Через месяц провели исследования, появилось еще одно положительное на вирус животное. Его ликвидировали. Прошел еще месяц. Провели исследования, результаты отрицательные», – отметил Латыпов.

В Зеленодольском районе бруцеллезом заболели девять коров в КФХ И.Р. Гариев. В хозяйстве содержится около 150 голов крупного рогатого скота, 84 головы мелкого рогатого скота, шесть лошадей. «На данный момент идет ликвидация скота, его отвозят на убой», – подчеркнул начальник отдела Главного управления ветеринарии.

В Сармановском районе заболевание зафиксировано в двух личных подсобных хозяйствах, которые держат крупный рогатый скот. Всего выявлено девять коров с бруцеллезом. «Сейчас решается вопрос о том, как их ликвидировать», – проинформировал спикер.

В прошлом году в России было зарегистрировано 295 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота, в том числе Татарстане – два очага. Заболевшие животные обнаружены в Новошешминском и Атнинском районах.

«ООО “Тукаевский” Атнинского района передало на ликвидацию в специализированный убойный пункт более 9,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Вот такие масштабы», – заявил Латыпов.

Ранее бруцеллез в республике не регистрировался с 1996 года. Это хронически протекающая болезнь животных. Заболевание можно диагностировать только по крови и молоку. Вирус опасен для человека.

«Хочу обратиться к тем, кто занимается перепродажей скота, его завозом: ввозить скот можно только после карантина. В данном случае мы очень сильно рискуем здоровьем людей», – заключил спикер.