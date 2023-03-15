Ветслужба РТ: Человек может заразиться сибирской язвой от больных животных и мяса

В Татарстане проводятся специальные мероприятия для профилактики сибирской язвы у сельскохозяйственных животных. О том, как человек может заразиться этим заболеваниям, «Татар-информу» рассказала начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий ГУВ Кабинета Министров РТ Елена Ильина.

«Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, при соприкосновении со шкурами животных, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной, при вдыхании инфицированной пыли, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса зараженного животного», – отметила спикер.

В Татарстане для профилактики заболевания ежегодно проводится вакцинация восприимчивых животных. Иммунизацию проходят крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи, уточнила Ильина.

Профилактика, по ее словам, также включает 30-дневный карантин для приобретенных животных под контролем ветврачей, лабораторные исследования мяса от вынужденно убитых животных. Кроме того, татарстанцы должны информировать специалистов ветслужбы о случаях заболевания и гибели животных.

Чтобы не допустить несанкционированного перемещения сельхозживотных и мясной продукции, на полицейских постах в республике дежурят ветеринарные инспекторы, подчеркнула спикер.

Напомним, сегодня, 15 марта, глава Чувашии Олег Николаев заявил о заражении сибирской язвой двух жителей Цивильского муниципального округа.