Ветслужба призвала татарстанцев приобретать овец на Курбан-байрам в республике

Татарстанцев призвали приобретать в республике овец и баранов для жертвоприношения в Курбан-байрам. Овец в Татарстане содержится в достаточном количестве – около 200 тыс. голов, сообщил журналистам в ДУМ РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Куда-то выезжать и там приобретать животных нет никакой необходимости. Мы полностью даем гарантию на наше овцепоголовье. Более того, будет поддержка наших сельхозтоваропроизводителей», – заявил Мотыгуллин.

Он добавил, что в прошлом году на специальных площадках в Татарстане в жертву принесли 13 тыс. животных, из них более 6,4 тыс. – в Казани.

Татарстан в настоящее время благополучен по особо опасным и инфекционным заболеваниям животных и птиц, добавил Мотыгуллин.

«Чтобы не допустить распространения особо опасных инфекционных заболеваний в республике проводится вакцинация, обработка животных. Вся работа идет по плану. Обеспокоены ситуацией с пастереллезом в Чувашии, поэтому оттуда животных пока не получаем», – отметил он.

По его словам, ввоз животных разрешается только по согласованию с Главным управлением ветеринарии. И запрос необходимо направить заблаговременно.

«Если статус региона по заболеваниям животных благополучный, то мы разрешаем ввозить – порядок остается таким же», – заметил замначальника управления.

На каждую партию ввозимого скота оформляется ветеринарно-сопроводительный документ, животные должны быть занесены в систему «Хорриот» и иметь ушные бирки. После ввоза животных необходимо уведомить об этом ветеринарную службу соответствующего района или города.

«К убою допускаются только здоровые животные, которые прошли карантинные мероприятия. Попытаться ввести скот в республику могут откуда угодно, поэтому наши специалисты ежедневно контролируют, чтобы не было несанкционированного завоза животных», – подчеркнул Мотыгуллин.