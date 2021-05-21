Ветслужба: Перед Курбан-байрамом в Татарстан завозят много бракованных животных

Перед Курбан-байрамом в Татарстан завозят много бракованных животных, не соответствующих религиозным требованиям. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Как показывает наш опыт, завезенные овцы не лучше наших пород. К сожалению, перед Курбан-байрамом завозят много нестандартных, бракованных животных. Они не подходят по религиозным требованиям. Завозят животных, которым нет и года, с телесными изъянами (например, оторвано ухо, сломан рог и так далее)», — рассказал спикер.

Мотыгуллин отметил, что в Татарстан к празднованию Курбан-байрама всегда завозили животных, но «раньше привозили овец специальных мясных пород». «За время моей работы не помню, чтобы хороших мясных овец завозили. Причина здесь одна — при покупке жертвенных животных торговаться нельзя. Вот этим непорядочные перекупщики и пользуются. Ягненка предлагают по 8–9 тыс. рублей. И при этом тот, кто приобретает, торговаться не может, поэтому реализуется весь брак. А ослабленные животные, как правило, имеют болезни», — подчеркнул он.

По словам замначальника управления, в последние годы наблюдается увеличение поголовья овец в Татарстане. «И мы считаем, что для внутренней потребности этих животных в республике достаточное количество», — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ветслужба назвала регионы России, из которых не рекомендуется завозить животных в Татарстан к Курбан-байраму.