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Ру Тат
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21 мая 2021  13:34
Надежда Гордеева

Ветслужба назвала регионы РФ, откуда запрещен вывоз животных в Татарстан к Курбан-байраму

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Ветслужба Татарстана назвала регионы России, из которых не рекомендуется завозить животных в республику к Курбан-байраму. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Жертвенных животных завозят заранее. И в дни подготовки к празднованию Курбан-байрама мы должны обеспечить исключение заноса инфекции с мелким рогатым скотом», — сказал спикер. 

Мотыгуллин подчеркнул, что в отдельных регионах России наблюдается непростая эпизоотическая ситуация по некоторым инфекционным болезням животных. Так, на сегодня по ящуру мелкого рогатого скота неблагополучны 33 субъекта Федерации. Это, в частности, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Еврейская автономная область, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Крым, Тыва и Чеченская Республика, а также город Севастополь.

«Если из этих субъектов РФ в республику завезем животных, то потом свою продукцию и животных не сможем отправлять в соседние регионы», — заметил замначальника управления. 

Мотыгуллин добавил, что по бруцеллезу крупного рогатого скота неблагополучными являются 26 регионов — Амурская, Астраханская, Воронежская, Еврейская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Саратовская области, республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Башкортостан и Тыва; Краснодарский, Красноярский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.

«Волгоградская, Ростовская, Челябинская области, Кабардино-Балкария и Хакасия по бруцеллезу благополучны, но проводят вакцинацию животных против этого заболевания. Таких животных мы тоже не принимаем, потому что при исследованиях штамм вакцины покажет заболевание», — уточнил он. 

По словам спикера, по оспе овец неблагополучны десять регионов — Амурская, Ивановская, Московская, Калужская, Псковская, Тверская, Тульская, Смоленская области, Дагестан и Калмыкия. «Ввоз в Татарстан животных из этих регионов тоже запрещен. И все эти инфекционные заболевания опасны и для человека», — заявил он.

Один из двух главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, в этом году будет отмечаться 20 июля.

#курбан-байрам
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