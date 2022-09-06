Ветеринары рассказали о состояния кота, которого челнинец выкинул с шестого этажа

В ветеринарной клинике, куда накануне привезли сброшенного из окна кота, «Татар-информу» рассказали о состоянии животного.

По словам врачей, кота привезли к врачам волонтеры. Животное обследовали и установили, что у него множественные переломы – сломано бедро, верхняя челюсть, вывих нижней челюсти. несмотря на серьезные травмы, кот очень активный, пытается ползти на передних лапах и общается с врачами.

«Как только видит кого-то из персонала, сразу начинает мяукать, привлекает внимание, общается. В ближайшее время животному сделают операцию. Ему предстоит длительная реабилитация», – сообщил ветеринар.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне челнинец избил и выкинул с шестого этажа своего кота.

