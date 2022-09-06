Челнинец избил и выкинул с шестого этажа кота

Жуткая история об издевательствах над животным появилась в челнинских пабликах. По рассказам очевидцев, нетрезвый мужчина вначале издевался над животным, а после выкинул его из окна квартиры на шестом этаже.

Свидетели трагедии попытались забрать травмированного кота в ветклинику, однако владелец вышел на улицу и унес его с собой. Но на этом издевательства над «усатым» не закончились. По словам соседей, из квартиры живодера доносились звуки ударов и мяуканье.

Чуть позже волонтерам все же удалось забрать пушистого и увезти его к ветеринарам. Там у кота диагностировали повреждение позвоночника.

