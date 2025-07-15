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Общество 15 июля 2025 09:48

Ветеринар Уражевский рассказал, где можно оставить собаку на время длительного отъезда

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Оставить собаку дома одну на время длительного отъезда – например, во время отпуска, – можно, но на этот период нужно найти ответственного человека, который знаком с питомцем. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Также собаку можно оставить в доме у родственников, друзей, которые знакомы с собакой, если у них в квартире есть необходимые условия. Еще питомца можно оставить в гостинице, где есть и стеклянные камера, и видеонаблюдение. Но не просто оставить, а сперва приехать в такие заведения с собакой, познакомить ее с новым местом, привезти туда подстилки, игрушки, чтобы она чувствовала себя на новом месте комфортно.

Собеседник агентства добавил, что также нужно познакомиться и с сотрудниками, которые будут следить за собакой на период отсутствия хозяина: врачом, кинологом и т. д. Нельзя забывать и про корм, к которому привык питомец.

Помимо этого, собаку можно оставить под присмотром частных собаковладельцев.

«Ничего плохого в том, что вы оставляете собаку одну, нет, но лучше обратиться в Союз кинологических организаций России, которые порекомендуют проверенные варианты, а не искать “случайных людей”», – резюмировал кинолог.

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#собаки #отпуск #ветеринар #полезная информация
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