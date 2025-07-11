Ветеринар Уражевский назвал признаки теплового удара у кошек

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Кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский призвал владельцев кошек не оставлять своих питомцев в машине в жару с закрытыми окнами.

«Очень важно, когда едете за город, многие берут с собой переноски и потом выйдут в магазин за водой или хлебом, потом приходят, а животное погибло в машине. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять животных одних в машине с закрытыми окнами, даже на пять минут. Если вы вышли из автомобиля даже на короткое время, окна должны быть открыты, должно все проветриваться, и машина должна стоять в тени, а не на солнечной стороне», – сказал он «Татар-информу».

Уражевский отметил, что жара влияет на кошек, и в целом на животных негативно, и сегодня, когда во многих регионах стоит температура +30 и даже +40 градусов, очень много животных погибает.

«Вероятность гибели (животного в жару – прим. Т-и) увеличивается на 10 и более процентов по заключению многих ветеринарных центров. Поэтому нужно обязательно создать кошке комфортные условия, особенно, если ваш дом расположен на солнечной стороне и нет кондиционера. Нужно обеспечить кошке комфортное, защищенное от солнца место, доступ к воде должен быть обязательно», - добавил собеседник агентства.

По его словам, если во время жары вы стали наблюдать неадекватное поведение у кошки: она стала чрезмерно активной, кричать, как бы зовя на помощь, или наоборот впала в депрессию, не играет, быстро устает и не выходит, то это явные признаки теплового удара у питомца.

«Если у кошки все же случился тепловой удар, то нужно приложить лед, но не в коем случае не холодную воду, укрыть животное от солнца в тени, а также оставить включенным кондиционер, если он имеется», - рекомендовал Уражевский.