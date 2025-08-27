news_header_top
Общество 27 августа 2025 13:28

Ветеринар Уражевский объяснил, как выбрать качественный корм для кошки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выборе корма для кошки следует обратить внимание на вкусовые предпочтения животного и на его здоровье. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Обязательно нужно купить тот корм, который нравился бы животному, и чтобы у него впоследствии не было ветеринарных проблем, поскольку у кошек очень часто бывает, например, мочекаменная болезнь», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после покупки корма нужно обязательно следить за состоянием здоровья питомца.

«Хорошая масса тела кошки, хорошая структура шерсти, хорошее настроение – это главные показатели (подходящего корма – прим. Т-и)», – обратил внимание ветеринар.

Уражевский отметил, что, несмотря на уход многих компаний-производителей из России, на сегодняшний день рынок кормов в стране нормализовался. Что касается качества продукта, то новые бренды, по его мнению, ничуть не уступают известным компаниям.

«С одной стороны, многие известные компании, производившие корма, просуществовали на рынке много лет, но, с другой стороны, новые компании, которые пришли на рынок, тоже потратили большие вложения на разработку той или иной линии и подобрали диеты, которые, по сути, не уступают тем компаниям, которые были», – резюмировал он.

