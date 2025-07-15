Ветеринар Уражевский назвал признаки появившихся паразитов у кошки

Тусклая шерсть, слезящиеся глаза и худоба – это верные признаки того, что кошка подхватила паразита. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«По кошке сразу видно, что она подхватила паразита: у нее становится тусклая шерсть, которая перестает блестеть, потому что здоровая шерсть должна быть шелковистая и блестящая. Также у питомца слезятся глаза, животное сразу худеет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что паразиты делятся на экто- (тех, кто снаружи) и эндо-паразитов (внутренних).

«Кошки при контакте могут заражаться десятками заболеваний, и порой очень тяжело лечатся. Лучше всего давать питомцу препараты, которые на один-три месяца защищают животное от разных паразитов, а также делать прививки. Также по возможности постарайтесь ограничить контакты вашего питомца с бездомными кошками», – резюмировал специалист.