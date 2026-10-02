Кинолог Голубев объяснил, почему у собак меняется поведение в холода

Изменение поведения собак в холодное время года – это, чаще всего, не каприз, не смена характера и даже не осенняя хандра, а объективная физиологическая реакция на температурный стресс. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Специалист отметил, что с похолоданием собаки переходят в энергосберегающий режим, снижая физическую активность. Вместе с тем они могут требовать больше еды. А маленькие и короткошерстные породы с наступлением первых холодов могут чаще дрожать – таков рефлекторный механизм согревания мышц у этих собак. «Важно не допустить переохлаждения и вовремя утеплять питомцев по необходимости», – подчеркнул он.

Кроме того, кинолог назвал наиболее частый тревожный сигнал, связанный с холодами, – болезненную реакцию на прикосновения. Если питомец проявляет ее, необходимо провериться у ветеринара. Дело в том, что температура обостряет заболевания суставов. Особенно внимательно следует отреагировать, если собаке уже много лет.

Представители маленьких и короткошерстных пород могут плохо переносить даже температуру в +10 градусов. О серьезности проблем свидетельствуют такие моменты, как поджатие лап, сильное беспокойство, желание попасть на руки, бледные или синюшные десны, перечислил эксперт.

При сокращении числа выходов на улицу, нередком осенью, у собак, особенно активных пород, может проявляться деструктивное поведение из-за неизрасходованной энергии – порча вещей, лай без причины. Случаются приступы внезапного хаотичного бега (зумисы), после которых питомец может заснуть.

Чтобы оказать помощь собаке, необходимо учитывать ее породные особенности. Плохо переносящих холод нужно утеплять. Меньшее число выходов можно отчасти компенсировать интеллектуальными играми дома. Они утомляют иногда не меньше. При этом можно сократить время прогулок, если одновременно увеличить их интенсивность.

«Пересмотрите по необходимости рацион. Если собака гуляет активно, в холода можно слегка увеличить порцию еды или добавить жиры, но только по согласованию с ветеринарным врачом», – добавил Голубев, уточнив, что подобную коррекцию питания не следует проводить для собак, ставших менее активными.