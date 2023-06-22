Ветераны из Зеленодольска поделились воспоминаниями о первом дне войны — видео

Сегодня, в День памяти и скорби, ветераны и труженики тыла Зеленодольска вспоминают, каким был для них первый день самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Инициатором видео стала пресс-служба района.

«В 1941 году в 4 утра без всякого предупреждения фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории Советского Союза. Началась Великая Отечественная война», — с таких строк начинается видео.

В ролике снялись ветераны Великой Отечественной войны Генрих Гаврилов и Николай Левагин, труженики тыла Анна Назарова и Виктор Копылов.

Генрих Гаврилов поделился, что на начало войны ему было 16 лет. «Я почувствовал, что будет тяжело, раз начали бомбить», — рассказал ветеран.

Анна Назарова 22 июня 1941 года находилась в детдоме. «Директор детдома нас выстроил в зале и сказал, что началась война. Мы тогда еще ничего не понимали, детьми были. Ахнули, и все», — вспоминает женщина.

Николай Левагин рассказал о тяжелом труде, когда 16-летним мальчишкам пришлось копать оборонительные рвы.

Напомним, сегодня, 22 июня, в России вспоминают страшную и скорбную дату — начало Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов людей.