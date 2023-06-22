В Татарстане пройдет общероссийская «Минута молчания»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 22 июня, в России вспоминают страшную и скорбную дату — начало Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов людей.

В самый трагичный для страны день, День памяти и скорби, татарстанцев призывают в 12.15 присоединиться к общероссийской «Минуте молчания».

В эту минуту вся республика затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений. По всей стране жизнь замрет на одну минуту. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

О других мероприятиях читайте в материале «Татар-информа»: «Шествия, выложенный свечами Т-34: какие акции пройдут в День памяти и скорби в Татарстане».