Ветераны СВО: «В ресторан Happy People не могли не пустить военных, это ложь»

За ресторан Happy People вступились ветераны специальной военной операции. По их словам, инцидент, видео которого сегодня распространили Telegram-каналы, как военнослужащих не пускают в рестораны из-за того, что они в форме, не имеет отношение к Happy People.

«Татар-информ» сообщал, что в тексте поста, который вышел сегодня в мессенджере указывали три казанских заведения: два ресторана и ресто-бар на Сибгата Хакирма, Чистопольской и Мусина.

Руководство ресторана «Мёд» извинилось перед военнослужащими и сообщило, что уволило охранников, которые не пустили их в заведение. Инцидент, по словам руководства «Мёда» произошел еще 21 октября.

Позже в аккаунте ресторана Happy People появилось видео, на котором ветераны СВО называют ложью все обвинения в адрес этого заведения.

«Всем доброго дня и мирного неба. Сегодня с раннего утра идет шквал негативных отзывов и информационных атак на Happy People. Мы – ветераны СВО – заявляем о чудовищном недоразумении и лжи. Happy People – это кафе, в котором практически ежедневно завтракают, обедают и ужинают ветераны СВО. Здесь нас всегда встречают по-дружески, стараются поддержать и отлично обслужить. Возможно, схожесть названия кафе с названием другого заведения оказалась тотальной ошибкой. Мы требуем исправить ее, отозвать все негативные комментарии и не порочить честь и доброе имя замечательного заведения. Не мешать работать коллективу и развиваться бизнесу. Кафе Happy People – это место, куда мы ежедневно приходим со своими детьми, нас тут встречают как дома. Всем спасибо», – обратились к авторам негативных комментариев ветераны СВО.

В третьем заведении, которое называют авторы поста с военнослужащими, «Татар-информу» рассказали, что в настоящее время у них идет внутренняя проверка.