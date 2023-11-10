«Мёд» уволил охранников, которые не пустили военных в форме в ресторан, и извинился

По Telegram-каналам прокатилась информация о том, что в Казани участников СВО не пустили в ресторан из-за военной формы. Речь шла о трех казанских заведениях на улицах Сибгата Хакима, Мусина и Чистопольской.

Как рассказали «Татар-информу» в ресторане «Мёд», инцидент произошел еще 21 октября. Бойцы пытались попасть к ним, однако работники службы безопасности категорически закрыли перед ними вход.

Руководство ресторана «Мёд» после случившегося уволило сотрудников охраны. По мнению руководства, охранники поступили неправильно. Администрация заведения сообщила, что они готовы извиниться перед военнослужащими.

«В первую очередь, хотели бы извиниться перед гостями, которых не пустили. Да, есть в заведениях, в клубах внутренние правила, но мы не против военной форы, ни в коем случае. В итоге всю охрану мы уволили. Во всяком случае, должно быть уважение. Дело не в том, что служил ты на СВО или Герой России. Ко всем, кто служит за нашу страну, мы должны относиться с уважением. С одном стороны, охрана выполняла свою работу, но с другой стороны, они не проявили лояльность, которую должны были проявить к ребятам из СВО. Мы набрали новую охрану, рассказали все эти ситуации, чтобы впредь такого не было. Мы хотим спокойно работать, неважно – обычные гости или военнослужащие», – рассказал в беседе с агентством управляющий ресторана «Мед».

В другом заведении – ресто-баре – корреспонденту «Татар-информа» рассказали, что разбираются в произошедшем.

«В настоящее время проводим внутреннюю проверку, насколько правомерными были действия сотрудников», – сообщил администратор рестобара.

По его словам, на входе могли отказать из-за того, что потенциальные посетители находились в нетрезвом состоянии. К слову, на входе в заведение висит табличка, на которой указано, что администрация бара оставляет за собой право отказать во входе без объяснения причин.

Как рассказали агентству в третьем ресторане, к ним военнослужащие в тот день не заходили.

«По моему мнению, такой ситуации в ресторане произойти не могло, так как систематически, в это заведение приходят бойцы СВО. Я знаю отношение руководства данного заведения к спецоперации и могу сказать, что такого события произойти не могло», – рассказал агентству бывший управляющий заведения Егор.

По словам Егора, в заведение на деловые обеды часто приходили люди в форме, и не было ни одного отказа на входе. Аналогичной позицию придерживается и нынешнее руководство заведения. Муж владелицы рассказал, что их ресторан не имеет никакого отношения к данному инциденту. По словам руководства, они всегда радушно принимают в своем заведении участников СВО.

Ситуацию прокомментировали и в мэрии Казани.

«Друзья, с уважением относимся к участникам СВО и считаем, что ситуация, в которую они попали, вызывает вопросы. Не видим законной причины для отказа в посещении клуба в военной форме», – указано в Telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что администрация обратится к владельцам данных заведений, а правоохранительные органы, в свою очередь, дадут правовую оценку действиям персонала.