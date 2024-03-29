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Ветераны, семьи участников СВО: кто имеет право на субсидии по программе газификации
В Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили, какие категории граждан имеют право на субсидии при участии в программе социальной догазификации.
«Постановлением Кабмина РТ <...> установлены субсидии, в размере произведенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение проживающим на территории Республики Татарстан», — отмечается в сообщении.
Список категорий граждан:
- Ветераны Великой отечественной войны;
- Ветераны боевых действий;
- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной, ветеранов боевых действий;
- Инвалиды 1-й и 2-й группы;
- Семьи, имеющие ребенка-инвалида;
- Семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет;
- Семьи со среднедушевым доходом менее 19 тыс.рублей;
- Семьи участников СВО и др.
По вопросам предоставления субсидии необходимо обращаться в территориальные органы социальной защиты по месту проживания.
Ранее в Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили жителям республики о том, как принять участие в программе социальной догазификации.
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