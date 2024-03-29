Ветераны, семьи участников СВО: кто имеет право на субсидии по программе газификации

В Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили, какие категории граждан имеют право на субсидии при участии в программе социальной догазификации.

«Постановлением Кабмина РТ <...> установлены субсидии, в размере произведенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение проживающим на территории Республики Татарстан», — отмечается в сообщении.

Список категорий граждан:

Ветераны Великой отечественной войны;

Ветераны боевых действий;

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной, ветеранов боевых действий;

Инвалиды 1-й и 2-й группы;

Семьи, имеющие ребенка-инвалида;

Семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет;

Семьи со среднедушевым доходом менее 19 тыс.рублей;

Семьи участников СВО и др.

По вопросам предоставления субсидии необходимо обращаться в территориальные органы социальной защиты по месту проживания.

Ранее в Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили жителям республики о том, как принять участие в программе социальной догазификации.