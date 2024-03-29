Татарстанцам напомнили, куда обращаться для участия в программе социальной догазификации

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В Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили жителям республики о том, как принять участие в программе социальной догазификации и куда обращаться при спорных ситуациях. Напомним, программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Догазификация — это подведение газа до границ земельного участка граждан в газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные сети, без привлечения средств граждан», — отметили в госкомитете.

Стать участников может гражданин при условии, что населенный пункт газифицирован, предполагаемый объект капитального строительства — зарегистрированное домовладение, ранее к которому газ не подводили.

Условия для садоводческих или огороднических некоммерческих организаций: располагается в газифицированном населенном пункте, ранее газ не подводили, имеется согласие общества на газификацию.

«В случае если вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равна нулю», — напомнили в госкомитете.

Технологическое присоединение к сетям газораспределения осуществляется до границ земельного участка заявителя без привлечения средств потребителя.

Гражданин может подать заявку через Госуслуги, МФЦ, а также на сайте единого оператора газификации, на сайте или в офисе газораспределительной организации.

Для консультации татарстанцы могут позвонить по телефону Единой справочной службы 8-800-201-04-04.

Ранее на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что уровень газификации в Татарстане достиг 99,2%.