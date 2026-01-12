Ветераны пограничных войск Заинска передали в зону СВО автомобиль «Ока», который направили штурмовым подразделениям. Отправка гуманитарного груза состоялась 7 января 2026 года.

В состав помощи вошли медицинские препараты, маскировочные сети и маскхалаты, генератор, автономные отопители, печи, одеяла, а также автомобиль.

«Передали в зону СВО медицинские медикаменты, сети, генератор, машину Оку, маскировочные сети, маскхалаты, одеяла, автономные отопители, печи», — рассказала руководитель волонтерской группы «Заинск с Вами» Елена Хисамутдинова.

В настоящее время в Заинском районе работает 35 точек по изготовлению маскировочных сетей. Даже в праздничные дни волонтеры не останавливали свою деятельность.

«31 декабря плели сети до 20:00, 1 января открылись уже в 06:00 часов и все выходные дни мы работали в обычном режиме — с утра и до вечера изготавливали сети и собирали гуманитарную помощь», — отметила Елена Хисамутдинова.

По словам волонтеров, помощь формируется постоянно с учетом потребностей бойцов и направляется на передовую по мере готовности грузов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.