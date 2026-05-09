news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 мая 2026 11:25

Ветераны и участники СВО приняли участие в памятной церемонии в Нижнекамске

Читайте нас в
Телеграм
Ветераны и участники СВО приняли участие в памятной церемонии в Нижнекамске

В Нижнекамске мероприятия, посвященные Дню Победы, начались с церемонии памяти у мемориалов павшим воинам. В возложении цветов приняли участие ветераны, участники специальной военной операции, представители предприятий и общественных организаций.

О начале памятных мероприятий рассказал глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«День Великой Победы начали с самого важного – с памяти», – отметил он.

Участники церемонии возложили цветы к подножию Братской могилы и на Аллеях боевой славы, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, а также бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, среди которых были уроженцы Нижнекамского района.

Отдельно участники памятного мероприятия посетили могилы земляков – участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

«Память о героях – это наша ответственность сохранить правду, уважение к истории и передать это следующим поколениям. Вечная память героям», – подчеркнул Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

по теме День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам
День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам
#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026
Новости партнеров