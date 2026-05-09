Ветераны и участники СВО приняли участие в памятной церемонии в Нижнекамске

В Нижнекамске мероприятия, посвященные Дню Победы, начались с церемонии памяти у мемориалов павшим воинам. В возложении цветов приняли участие ветераны, участники специальной военной операции, представители предприятий и общественных организаций.

О начале памятных мероприятий рассказал глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«День Великой Победы начали с самого важного – с памяти», – отметил он.

Участники церемонии возложили цветы к подножию Братской могилы и на Аллеях боевой славы, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, а также бойцов 80-го отдельного лыжного батальона, среди которых были уроженцы Нижнекамского района.

Отдельно участники памятного мероприятия посетили могилы земляков – участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

«Память о героях – это наша ответственность сохранить правду, уважение к истории и передать это следующим поколениям. Вечная память героям», – подчеркнул Радмир Беляев.