День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам
В Казани выступит Салават, в Альметьевске – Айдар Сулейманов и Алина Шарипжанова
9 мая страна отмечает 81-ю годовщину Победы. В Год воинской доблести и трудовой славы в Татарстане пройдут торжественные митинги и возложения цветов, парады с участием военнослужащих и ветеранов, театрализованные постановки, уличные концерты и патриотические акции. День завершится праздничными салютами. Подробнее – в афише «Татар-информа».
Казань
В Казани праздничные мероприятия ко Дню Победы охватят сразу несколько площадок города – парк Победы, площадь Тысячелетия, Казанский Кремль и другие.
9:00 – начало приема гостей на площади Тысячелетия, вход со стороны станции метро «Кремлевская».
10:00 – парад войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия. Участие военнослужащих, курсантов, ветеранов боевых действий и студентов военных вузов. Театрализованная постановка о вкладе Казани, Татарстана и советского народа в Победу.
Техника в 2026 году не проедет по площади Тысячелетия, но ее разместят на площади 1 Мая. Выставка будет работать весь день.
11:00 – программа в Казанском Кремле. Акция «Вальс Победы» на площади у мечети «Кул Шариф». Открытие мемориального стенда «Стена Героев». Работа полевой кухни.
11:00 – мероприятия в парке Победы: смотр строя и песни юнармейцев и кадетов, гала-концерт «Фанфары Победы», концертная программа, мастер-классы.
15:00 – иммерсивная программа «Этот день мы приближали как могли» на улице Баумана, посвященная реконструкции празднования 9 мая 1945 года.
17:00 – спектакль «Домой с Победой» во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.
19:00 – начало вечерней концертной программы на площади Тысячелетия. На сцену выйдут группа «Волга-Волга», народный артист РТ Салават Фатхетдинов и другие артисты, выступит сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань».
22:00 – праздничный салют над акваторией Казанки, который будет дан из шести точек.
Набережные Челны
Праздничная программа в Набережных Челнах состоится в трех районах города.
8:30 – митинг у памятника Мусе Джалилю. Заступление почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать».
9:30 – выступление большого детского хора и сводного оркестра. Показательные выступления кадетов.
10:00 – парад Победы на проспекте Мусы Джалиля у мемориала «Родина-мать». Участие 41 парадного расчета: кадетские школы, студенты вузов и ссузов, представители «Юнармии», «Движения Первых», ветераны запаса. Прохождение современной техники и образцов времен Великой Отечественной войны. Завершение парада – возложение венков и цветов к мемориалу.
После 10:00 – продолжение праздничных мероприятий в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах города. В программе – полевые кухни «Солдатская каша», концерты творческих коллективов и традиционная раздача угощения.
17:00 – театрализованная программа «Славе не меркнуть. Памяти – жить!» на майдане парка «Прибрежный». В ней примут участие около 3 тыс. человек – студенты, школьники, кадеты, а также творческие коллективы города. Вынос Знамени Победы, штандартов фронтов и государственных флагов.
Отдельные блоки посвятят Мусе Джалилю и теме многонационального единства на фронте. Во второй части программы выступят воспитанники кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кульминацией станет парад кадетских школ и совместное исполнение песни «День Победы» с участием народного хора ветеранов.
20:30 – вечерний концерт, лазерное шоу и праздничный салют.
Нижнекамск
Основные события 9 мая в Нижнекамске развернутся на площади Победы, у Дома народного творчества и в сквере имени Н. В. Лемаева.
9:00 – концерт «Во имя жизни…» с участием победителей IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»). Площадь Дома народного творчества.
9:00–16:00 – интерактивные площадки в сквере им. Н. В. Лемаева.
10:00 – торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Площадь Победы.
11:30 – военно-патриотическая экспозиция «Подвиг на все времена». Площадь Дома народного творчества.
- Концертный марафон:
12:00 – «Бессмертная память сердца».
12:25 – «Нам дороги эти позабыть нельзя». Концертно-творческий центр.
13:15 – «Минувших лет святая память». Учреждения дополнительного образования и музыкальные школы.
16:30 – «Песни, ведущие к Победе». Творческие коллективы города и предприятий, вокальный ансамбль «Капелла».
18:00 – «Победный май». Ансамбль песни и танца «Нардуган».
19:30 – «Радость со слезами на глазах». Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам».
21:00 – Праздничный салют. Площадь Победы.
Елабуга
В Елабуге мероприятия пройдут на площади Памяти, стадионе «Молодежный» и в Александровском саду.
8:50 – возложение цветов к стеле участникам трудового фронта. Музей Памяти 70-летия Победы.
9:00 – торжественный митинг. Открытие бюстов Героев России – Александра Епанешникова и Станислава Большакова. Возложение цветов к Вечному огню, бюстам Героев Советского Союза и Героев России. Площадь Памяти.
9:30 – праздничный парад. Театрализованное представление «Салют Победы». Показательные выступления Детско-юношеского центра военно-спортивной подготовки «Разведка» и клуба «Юный десантник». Стадион «Молодежный».
10:30 – праздничная концертная программа учреждений культуры Елабужского района.
14:15 – трансляция художественного фильма «Танк Т-34». Стадион «Молодежный».
15:00–18:00 – концертная программа ВИА «СОЮЗ» (руководитель – Владимир Бессмертных). Парк «Александровский сад».
17:15 – трансляция парада на Красной площади (Москва). Стадион «Молодежный».
18:00 – праздничная концертная программа. Стадион «Молодежный».
19:00 – церемония награждения лауреатов и участников муниципального фестиваля хоровой музыки «Весна Победы». Стадион «Молодежный».
19:15 – праздничный концерт «Победный Май». Стадион «Молодежный».
20:30 – Всероссийская акция «Свеча памяти». Площадь Памяти.
21:00 – салют Победы. Стадион «Молодежный».
Менделеевск
Жителей и гостей Менделеевска ждут возложения цветов, митинги, шествие к Вечному огню, работа тематических площадок, полевая кухня и выступления творческих коллективов.
7:30 – возложение цветов на мусульманском кладбище.
7:45 – возложение цветов на православном кладбище.
8:30 – митинг на Аллее Славы, посвященный памяти павших участников СВО.
9:00 – вокально-хореографическая композиция на площади ДК имени С. Гассара.
9:30 – шествие к Вечному огню и возложение цветов. Работа мастер-классов и тематических инсталляций.
10:00 – митинг «День Победы», парад техники и церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь».
10:40 – открытие полевой кухни «Солдатская каша» на площадке у кинотеатра «Юность».
17:00 – выступление детских творческих коллективов. Площадь перед ДК имени С. Гассара.
18:00 – выступление финалистов конкурса хоров патриотической песни.
18:30 – концертная программа с участием творческих коллективов.
21:00 – праздничный салют.
Альметьевск
Празднование 9 Мая охватит 15 локаций в Альметьевске.
6:30 – церемония возложения цветов. Мемориальный комплекс «Вечный огонь».
9:00–18:00 – выставка картин «Культурный код России: история и современность» в рамках конкурса «Арт-Сабантуй-2026». Площадка перед драмтеатром.
9:00–15:30 – экспозиция «Будни героев» (фотовыставка о жизни участников СВО), фестиваль «Фронтовой концерт», интерактивная площадка «Юнармия», экспозиция штаба «Своих не бросаем!», тематические мастер-классы. Площадка за драмтеатром.
9:00–15:30 – интерактивный спортивный маршрут «Нелегкий путь бойца». Площадка перед магазином «Дом света».
9:00–15:30 – мастер-классы художественных школ, концертная программа музыкальных школ и музыкального колледжа им. Ф. З. Яруллина. Памятник Мусе Джалилю.
9:00–18:00 – выставка-продажа изделий ремесленников с мастер-классами. Ул. Ленина, 41.
10:00 – торжественный парад с участием школьников, студентов, ветеранов боевых действий, участников СВО, офицеров запаса, казаков, десантников и представителей «Боевого братства». После парада – театрализованное представление (пролог). Прямая трансляция парада Победы с Красной площади. Площадь Ленина.
10:00–22:00 – работа аттракционов и концертная программа на центральной сцене. Городской парк им. 60-летия нефти Татарстана.
10:00–22:00 – гастрономическая ярмарка. Площадка перед драмтеатром.
11:00–15:00 – выставка военной техники с интерактивной программой. Спортивный клуб «8 миля», ул. Советская, 178.
11:30–15:30 – концертная программа творческих коллективов района, дегустация «фронтовой» каши. Площадка Молодежного центра, ул. Ленина, 21.
12:00–18:00 – концертная программа победителей фестивалей «Браво, Альметьевск!», «Фестиваль талантов», выступления оперных певцов Айдара Сулейманова и Алины Шарипжановой, вокального трио «МИБ» и проекта «Әбилем»; интерактивные площадки, выставка ретротехники, полевая кухня. Сквер «Каракуз», ул. Ленина, 69а.
18:00 – концерт артистов Республики Татарстан. Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана.
19:00 – Всероссийская акция «Минута молчания».
19:01 – выступление Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Площадь Ленина.
20:00 – выступление кавер-группы «Камертон». Площадь Ленина.
21:00 – выступление заслуженного артиста РТ, народного артиста РБ Анвара Нургалиева. Площадь Ленина.
Бугульма
Празднование в Бугульме развернется у Мемориала Вечной Славы, на площади перед Домом техники и в городских общественных пространствах.
9:00–9:30 – церемония возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы и на Аллее Героев.
10:00 – торжественное открытие праздничного парада на площади перед Домом техники.
10:50–11:30 – масштабный праздничный парад. Шествие пройдет по маршруту от улицы М. Джалиля до Мемориала Вечной Славы.
11:30–11:35 – кульминация парада, финальная композиция «Победный вальс».
11:40 – концертная программа «Наследники Победы» с участием детских коллективов и лауреатов конкурсов.
13:30 – традиционный легкоатлетический забег по центральным улицам города.
14:00 – открытие праздничной площадки в лектории. Работа интерактивных зон, торговых рядов, полевая кухня.
15:00 – литературно-музыкальная программа с участием артистов Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова.
15:50 – праздничный концерт с участием финалистов патриотического фестиваля «Звезда» и общественной организации «Боевое братство».
18:30–20:00 – концерт «Салют, Победа!» на площади перед Домом техники.
20:00–21:00 – выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки».
21:00 – праздничный салют.
