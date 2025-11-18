news_header_top
СВО 18 ноября 2025 08:49

«Наш двор дружный»: жильцы многоэтажки в Нижнекамске собрали средства на рации для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители многоэтажки на Шинников, 43 города Нижнекамска вновь передали помощь для фронта. На этот раз они пришли в пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72 б, чтобы вручить волонтерам группы «Добрые сердца» деньги, собранные всем домом. За три дня им удалось собрать 28,2 тыс. рублей – эти средства пойдут на закупку раций для наших защитников.

«Это от нашего дома, разрешите вам передать денежку», – сказали жильцы, передавая собранную сумму.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Дом Шинников, 43 – один из самых активных в микрорайоне. Местные жители помогают фронту не первый раз и делают это на постоянной основе. Старшая по дому Марина Жукова вспоминает, что их совместная доброта когда-то началась с адресной поддержки своим соседям:

«Мы начинали с того, что помогали тем, кто у нас в доме нуждался. Потом переключились на то, что ребята у нас погибали на войне – мы также помогали их семьям. Потом всем двором посадили Аллею славы. Наш дом душевный, добрый – всегда готовы помочь», – говорит она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители признаются: люди в доме дружные, отзывчивые, и каждый внес свою лепту.

«Наш двор очень дружный, коллективный. Марина Викторовна сбросила информацию, и кто сколько мог – кто двести, кто триста рублей – отдавали мне на руки. Мы решили еще купить ребятам на СВО, чтобы им там было удобно», – отметила старшая по дому Татьяна Патуцкая.

«Своих в беде не бросаем, победа будет за нами», – добавила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всего в доме 322 квартиры, и почти каждый собственник внес посильную сумму. Волонтеры подчеркивают: эта активность – не разовое участие, жители Шинников, 43 помогают постоянно.

«Спасибо большое. Вы наши постоянные патриоты и помощники. Шинников, 43 нас поддерживает всегда. Очередная сумма пойдет на закупку раций – они очень востребованы, это связь и здоровье ребят. Это очень нужная вещь, спасибо вам большое», – сказала председатель СТОС мкр. №8 и 11 и волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сбор гуманитарной помощи продолжается ежедневно. В пункт на Химиков, 72 б можно приносить вещи, продукты, медикаменты. Волонтерам также нужны помощники для изготовления маскировочных сетей, браслетов выживания и сухих душей.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

#СВО
