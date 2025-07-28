Ветеранам СВО предлагают пройти профориентационную игру «Путь героя»

В качестве инструмента реабилитации ветеранов СВО используется трансформационная игра «Путь героя». Она входит в методический арсенал архитекторов творческого потенциала – новой профессии, разработанной для сопровождения ветеранов в период возвращения к мирной жизни. Об этом заявил проректор Института развития профессионального образования Минпросвещения РФ Иоанн Клиндухов на чемпионате «Абилимпикс» в Казани.

«Путь героя» – это творческое и эмоциональное путешествие, в котором участник проходит через условные «земли», каждая из которых включает три этапа, связанные с проработкой базовых эмоций: гнева, страха, вины, стыда, обиды, грусти, отвращения, интереса, радости и удовольствия.

В ходе игры человек сам создает сюжет, придумывает героев, подбирает визуальное и звуковое сопровождение, а также ведет личный дневник, где фиксирует свои эмоциональные реакции, действия и выводы.

Игровая структура универсальна, но каждый результат индивидуален и отражает личный опыт участника. За процессом наблюдает архитектор творческого потенциала – специалист, оценивающий креативные решения, художественные подходы и эмоциональную динамику игрока. В рамках игры он также проводит первичную творческую диагностику, которая помогает в дальнейшем определении профессионального маршрута.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».