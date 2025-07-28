Для работы с бойцами СВО в России появилась профессия архитектора творческого потенциала

В системе профессионального образования появилась новая специальность – архитектор творческого потенциала. Эти специалисты будут работать с ветеранами СВО, помогая им пройти путь реабилитации, профориентации и адаптации через вовлечение в креативные индустрии. Об этом заявил проректор Института развития профессионального образования Минпросвещения РФ Иоанн Клиндухов на чемпионате «Абилимпикс» в Казани.

Растет число ветеранов специальной военной операции, которым требуются переобучение и новая профессиональная траектория. При этом около 25% нуждаются в психологической реабилитации. Сегодня формируется запрос на современные подходы к восстановлению и самоопределению участников СВО.

Один из эффективных векторов – вовлечение в творческую, социокультурную и общественно значимую деятельность. Для этого развивается сеть учреждений СПО с направлениями подготовки в сфере креативных индустрий – поступить туда легче, чем в вузы, а потребность в кадрах на рынке постоянно растет.

Архитектор творческого потенциала владеет целым рядом междисциплинарных компетенций. Он умеет проводить психодиагностику и интерпретировать проективные методики, знает компетентностные профили в различных креативных направлениях, владеет профориентационными инструментами в сфере креативных индустрий.

Также специалист использует игровые форматы фасилитации – профессиональные, психологические и трансформационные игры, понимает принципы сторителлинга и нарративных структур и обладает культурной насмотренностью и аналитическим мышлением.

Подготовка архитекторов творческого потенциала стартует на базе мастерской управления «Сенеж». Обучение рассчитано на 144 академических часа. Над созданием программы работают эксперты ИРПО и ведущие психологи-практики. В основу курса ляжет запатентованная методика реабилитации через сказкотерапию – авторский подход, позволяющий экологично и эффективно поддержать человека в поиске себя.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».