Ветеран войны из Набережных Челнов повторно привилась от Covid-19

91-летняя Лидия Красноперова — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла — обратилась в поликлинику №7 для ревакцинции вместе с сыном Александром. Об этом сообщается в Instagram медицинского учреждения.

Как и в первый раз, решение вакцинироваться Лидия Красноперова приняла сама и убедила сына. Как отмечают медики, в своем почтенном возрасте женщина бодро передвигается по коридорам поликлиники и сама несет сумку. А на предложение сына воспользоваться лифтом отвечает, идя к лестнице: «Так добежим».



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Во время осмотра Лидия Егоровна ответила на все вопросы врача. Первый раз они с сыном вакцинировались от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» шесть месяцев назад. Прививку перенесли хорошо, температуры не было, как и других побочных симптомов. Повторно решили вакцинироваться этим же препаратом.

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После прививки Лидия Красноперова благодарит медсестру. «От вас мы прямиком в огород, работы невпроворот», — говорит ветеран, выходя из процедурной. Врачам Лидия Егоровна рассказывает, что болеть ей некогда — за своим садом ухаживает сама.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вакцинированы против Covid-19 1 085 777 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 953 968 человек.

Фото: instagram.com/gorpol7_chelny/