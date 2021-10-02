В Татарстане за сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них два завозных и 35 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать один человек госпитализирован, 36 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 24 человека. В Набережных Челнах отмечено 16 случаев болезни, в Альметьевском районе — десять, а в Нижнекамском — четыре. Всего инфицированные выявлены в 14 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 2 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 27 190 случаев заболевания. Выздоровели 23 315 жителей Татарстана, в том числе 44 — за минувшие сутки.

Вакцинированы против Covid-19 1 085 777 татарстанцев (из них за последний день — 1079). Вторую дозу препарата получили 953 968 человек. Несколько ранее в республике доля привитых составляла 44% от плана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».