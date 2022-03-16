В Казани ветеран труда из аварийного дома переедет в ЖК «Салават Купере»

Жительница аварийного дома №30 по улице Полевой в Казани, ветеран труда Гульфира Валеева до конца этой недели переедет в новую благоустроенную квартиру в микрорайоне «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Информация о том, что ветеран труда живет в ветхом доме без горячей воды, а в подъезде частично обрушился потолок, появилась накануне в ряде СМИ. Как выяснилось, пожилой женщине должны были дать квартиру в новом жилом комплексе, однако оформление документов затянулось, жилье она так и не получила.

После вмешательства СУ СК России по РТ, мэра Казани Ильсура Метшина и проведения служебной проверки к ответственности были привлечены сотрудники исполкома Казани. По результатам проверки замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты получил замечание, а исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета ЖКХ — выговор.

Накануне семья Гульфиры Валеевой осмотрела новую квартиру, женщина заедет туда до конца текущей недели.