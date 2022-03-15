Следователи выясняют, почему в Казани ветеран труда живет в ветхом доме без горячей воды

В СМИ появилась информация, что 84-летняя ветеран труда из Казани живет в ветхом, расселенном доме, где нет горячей воды, а в подъезде частично рухнул потолок.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, пожилой женщине должны были дать квартиру в новом жилом комплексе, однако новое жилье ветеран так и не получила.

По данному факту следователями начата проверка. Они выяснят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действия должностных лиц, которые допустили проживание пожилой женщины в таких условиях.

