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Происшествия
15 марта 2022  09:38
Полина Шевчук

Следователи выясняют, почему в Казани ветеран труда живет в ветхом доме без горячей воды

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В СМИ появилась информация, что 84-летняя ветеран труда из Казани живет в ветхом, расселенном доме, где нет горячей воды, а в подъезде частично рухнул потолок. 

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, пожилой женщине должны были дать квартиру в новом жилом комплексе, однако новое жилье ветеран так и не получила.

По данному факту следователями начата проверка. Они выяснят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действия должностных лиц, которые допустили проживание пожилой женщины в таких условиях.
 

 

#ветхое жилье #ветераны #следком рт
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