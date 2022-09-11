Ветеран труда из Агрыза о выборах: Уверен, что депутат будет представлять интересы народа

Фото: «Агрызские вести»

Сегодня, 11 сентября, в Агрызском одномандатном избирательном округе №8 выбирают депутатов органов местного самоуправления. На избирательный участок №466 пришли жители улиц Димитрова, Калинина, Камала, Энергетиков, Чехова, 50 лет Октября, пишут «Агрызские вести».

Всего в данном округе 922 избирателя, 13 из них впервые приняли участие в выборах по достижении совершеннолетного возраста. 14 человек проголосовали досрочно.

Избирательный участок №466 открыл свои двери в 7.00. Первым пришедшим члены избирательной комиссии вручили подарки. Молодые ребята, впервые отдавшие свои голоса на выборах, также получили памятные сувениры.

С самого раннего утра пришел на участок и ветеран труда Марс Шайдуллин, посвятивший свою жизнь работе в сельскохозяйственной отрасли.

«Я всю жизнь прихожу на выборы в утренние часы. Ведь это праздник. Уверен, что депутат, избранный по нашему округу, будет представлять интересы народа», — выразил надежду он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что голосование в республике проходит в штатном режиме.