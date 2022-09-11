ЦИК РТ: Голосование в республике проходит в штатном режиме

Стартовавший в Татарстане Единый день голосования (ЕДГ) проходит в штатном режиме. К настоящему моменту уже известны промежуточные данные по явке избирателей. Об этом на площадке информационного центра выборов сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Голосование в республике идет в штатном режиме. В 7 утра открылись все 230 избирательных участков, задействованных в текущей выборной кампании», – рассказал Кондратьев.

Также он назвал актуальные данные по явке избирателей с момента открытия участков.

«По двум округам – Ибрагимовскому и Пионерскому (в Казани, на довыборах в Госсовет РТ) – явка следующая. На 12 часов по Ибрагимовскому округу проголосовало 7,6% избирателей, на Пионерском 10% избирателей. На муниципальных выборах проголосовало 36,3% избирателей», – отметил председатель ЦИК Татарстана.

Он добавил, что озвученные цифры не окончательные, и в течение дня будут дополняться и обновляться в оперативном режиме. Также глава ЦИК РТ положительно оценил итоги внедрения новой инициативы – избирательные участки республики утром открылись под звуки гимнов Татарстана и России.

«Участки открылись сегодня в 7 утра и завершат свою работу в 20 часов. Важная инициатива ЦИК России и ЦИК РТ, которую активно поддержали все избирательные комиссии: сегодня открытие участков прошло с исполнением гимнов России и Татарстана. Наши ожидания подтвердились, исполнение гимнов привнесло на избирательные участки атмосферу торжественности, патриотизма и значимости волеизъявления избирателей. Это очень важный шаг, который в дальнейшем станет доброй традицией», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

В Татарстане проходит голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета РТ в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) в 39 районах республики. Избирательные участки в Казани открыли свои двери в 7 утра. По данным на 12.00, более 36% избирателей из РТ проголосовали на выборах депутатов местного самоуправления.