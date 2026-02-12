Ветеран труда Ирина Файзуллина из Казани празднует 100-летний юбилей

Свой 100-летний юбилей отмечает сегодня труженик тыла из Казани Файзуллина Ирина Фатыховна. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Ирина Фатыховна родилась 12 февраля 1926 года в Елабуге в семье педагогов. В 1931 году семья переехала в Среднюю Азию поднимать киргизскую экономику. Отец преподавал математику, физику и химию в педагогическом техникуме. Ирина Фатыховна была активисткой, участвовала во всех общественных делах. В 1942 году ее избрали секретарем комсомольской организации. Шла война, и в городе расположился эвакогоспиталь. Школьники принимали активное участие в подготовке здания, приеме раненых, а также мыли солдат, помогали медицинскому персоналу», – рассказали в пресс-службе.

В 1943 году Ирина Фатыховна окончила с отличием десятый класс и поступила в Ташкентский железнодорожный институт. Учиться уехали вместе с сестрой. Но вместо учебы убирали рис в Казахстане, работали по колено в воде. Ели только вареный рис, хлеба не было. Потом была уборка хлопка в Узбекистане, и только в конце года началась настоящая учеба: занятия по 12 часов в день, чтобы нагнать учебный план. Ночами делали чертежи и домашние задания.

«Было холодно, голодно… День Победы особенно запомнился: ждали известий, всю ночь не спали, а в пять часов утра побежали на улицу и от радости обнимали прохожих и веселились», – передает пресс-служба слова ветерана.

В 1949 году Файзуллина окончила институт и была направлена работать на Казанскую железную дорогу. Здесь она трудилась, занималась общественной работой, стала секретарем комсомольской организации.

В Казани Ирина Фатыховна в 30 лет вышла замуж за Семена Григорьевича. С будущим избранником познакомилась на танцах во время октябрьских праздников. В браке с Семеном Григорьевичем прожила 35 лет, родила сына и дочь.

В настоящее время Ирина Фатыховна проживает одна. Дети и внуки часто ее навещают.

Ирина Фатыховна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы», юбилейными медалями ко Дню Победы, имеет звание ветерана труда.