«Живу интересами молодых»: 98-летняя жительница Казани раскрыла секрет долголетия

Ирине Фатыховне скоро будет 99 лет, а ее сестра Раиса Фатыховна отметила 101-й день рождения

В 15 лет пыталась сбежать на фронт

Сестры Файзуллины родились в семье педагогов. В 1930 году родители вместе с детьми переехали из Елабуги в город Джалалабад в Киргизии, где семья застала начало войны.

«Мне было 15 лет, когда началась война, мы жили в Средней Азии. Тогда у всех было колоссальное желание попасть на фронт. Казалось, что без нас не обойдутся, так нас воспитывали», – рассказывает Ирина Фатыховна.

Ее отец преподавал математику и дружил с преподавателем русского языка Бирюковым, семья которого жила по соседству и воспитывала нескольких детей. С одним из их сыновей – Сергеем нашу собеседницу связывала крепкая дружба.

«Когда только началась война и еще не было хлебных карточек, мы с Сергеем набрали два мешка хлеба и сбежали на фронт. Нас, конечно, на первой же станции перехватили родители и вернули домой», – вспоминает женщина.

В первый же год войны в их городе разбили госпиталь. В те времена Ирина Фатыховна была секретарем комсомольской организации, рабочих рук не хватало, были трудности с продуктами.

«Меня призвали в райком партии и сказали, чтобы мы подготовили трехэтажное педагогическое училище под эвакогоспиталь. Целую неделю мы там расставляли кровати, готовили помывочную, провели тепло», – продолжает Ирина Фатыховна.

Парни ушли на фронт, машин в городе тоже почти не осталось. Девушки разбились на группы по четыре человека и таскали на носилках раненых бойцов со станции до госпиталя, а потом отмывали раненых от крови и грязи. Собеседница «Татар-информа» трудилась в госпитале до самого его закрытия.

Уговорила родителей взять бойца-инвалида в семью

Когда госпиталь расформировали, раненых бойцов направили в соседние города. Вскоре после этого Ирина Фатыховна стала получать от них письма.

«Письма шли потоком. Половина страны была в оккупации, у солдат никого не осталось из родственников, писать было некому. Бумаги для писем тоже не было. Мы писали даже на плакатах, некоторые письма храню до сих пор», – говорит героиня истории.

Особенно тепло она вспоминает переписку с парнем по имени Николай, который был родом с Украины.

«У него не было правой руки, правого глаза, была травма ноги. Он называл меня сестрой, а я его – братом. Ему требовалась операция на второй, уцелевший глаз», – вспоминает женщина.

Николая отправили в Ташкент, а после операции хотели направить в дом инвалидов. Молодой мужчина сообщил в письме, что не хочет туда ехать. Тогда Ирина Фатыховна уговорила родителей взять раненого бойца в свою семью.

«Он из Ташкента приехал к нам. Моих родителей звал папой и мамой», – говорит Ирина Фатыховна.

Поскольку Николай был грамотным и неплохо писал левой рукой, в одном из кишлаков для него вскоре нашлась работа. Парень поселился у одинокой местной жительницы, чей сын ушел на фронт.

«Сын этой женщины был ровесником нашего Коли. Выяснилось, что она вскоре захотела оформить с ним брак. Николай попросил моего отца, чтобы он через военкомат помог сбежать от этой женщины. Опасаясь ее преследований, он даже не оставил нам свой новый адрес», – рассказывает долгожительница.

О дальнейшей судьбе своего названного брата она ничего не знает, но до сих пор бережно хранит его письма.

Ученики школы падали в голодные обмороки

Самое трудное, что довелось пережить в военные годы, – отсутствие еды и хлеб по карточкам. В Джалалабаде в четыре раза увеличилось население из-за эвакуированных, люди голодали.

«Когда появились карточки, мы получали по 300 граммов хлеба. Но эти карточки отоваривались не каждый день. Мы уходили утром на учебу, выпив стакан горячей воды или настой на травах. Днем выпивали бурду, которую приносил папа. То, что ему полагалось, он делил с семьей. А мама, когда мы не ели накануне, получала хлеб по карточке и приходила в школу. Мы учились на первом этаже, и она в окно показывала нам хлеб», – делится воспоминаниями Ирина Фатыховна.

Она помнит, как ученики школы падали в голодные обмороки. Хлебные карточки отменили в 1947 году, это событие стало большим праздником. Пережить страшные военные годы людям помогла вера в страну и в светлое будущее.

Наша героиня окончила в Ташкенте железнодорожный институт и после войны по распределению приехала в Казань. В 1949 году начала работать на Казанской железной дороге, где трудилась около пяти лет. Потом занималась комсомольской и партийной работой.

Мама мужа хотела, чтобы сын женился на еврейке

В Казани Ирина Фатыховна в 30 лет вышла замуж за Семена Григорьевича. С будущим избранником познакомилась на танцах во время октябрьских праздников.

«Был молодежный вечер, он пригласил на танец. Мы танцевали весь вечер, потом кавалер пошел меня провожать. Стали встречаться, приглашал в театр, кино, а 1 мая мы уже расписались», – говорит собеседница.

Но с семьей своего мужа Ирина Фатыховна познакомилась только через несколько месяцев.

«Он еврей, его мама была известным врачом, работала в Шамовской больнице. Она хотела, чтобы сын женился на еврейке. Я впервые решилась войти в их дом, будучи беременной», – поясняет она.

Но, вопреки опасениям, добрые отношения наладились уже с первой встречи.

«Семья моего мужа жила в развалюхе на улице Щапова. Вместе с ними проживала тетя-инвалид, которая вообще не ходила. Я хорошо помню ту удручающую обстановку», – отмечает женщина.

Молодая семья жила в отдельной комнате площадью 12 кв. метров, выделенной собеседнице «Татар-информа» по месту работы. Эта комната находится в том же самом доме, где она живет и сейчас, только в другом подъезде. Когда у молодых родился первый ребенок и они ждали второго, семье выделили двухкомнатную квартиру. А со временем, когда родился второй ребенок и к Ирине Фатыховне перебрались старшая сестра и родители, железная дорога дала в том же ведомственном доме трехкомнатную квартиру. Позже ее родители стали жить отдельно.

С сыном не виделась более 14 лет

Супруг нашей героини работал старшим научным сотрудником. Он умер рано, в 1991 году, из-за инсульта. Дочь Ирины Фатыховны зовут Розой, ей 62 года, а сыну Марку 67 лет. Дочь работает на кафедре акушерства и гинекологии в медицинской академии, ведет частную практику. Как живет старший сын, Ирина Фатыховна не знает, поскольку не общается с ним много лет. С тех самых пор, когда он после смерти первой жены женился во второй раз.

«Жена его держит в железных рукавицах, запрещает общаться с родственниками. Мы не виделись, наверное, уже более 14 лет. Он даже не видел ни одного из правнуков. От сына у меня есть внук Максим и трое правнуков – 16-летняя Ульяна, 9-летняя Агния и Миронушка, который только пошел в школу», – объясняет Ирина Фатыховна.

В отличие от своего отца внук Максим регулярно навещает любимую бабушку, а когда занят или в командировке – звонит ей. Он окончил медицинский институт, работает врачом-травматологом. От дочери Розы у Ирины Фатыховны есть еще два внука и одна правнучка, которой сейчас 10 месяцев, она только-только начинает ходить.

Старшая сестра всю жизнь работала учителем математики

У Ирины Фатыховны большая семья, а вот у старшей сестры Раисы личная жизнь, увы, не сложилась. В день ее выпускного бала в школе началась война. Дорогой сердцу человек ушел на фронт и не вернулся, замуж Раиса Фатыховна так и не вышла.

Раиса Фатыховна значительную часть жизни посвятила ученикам. Она работала учителем математики в казанской школе №4 и в гимназии №6. Как и младшая сестра, сначала поступила в железнодорожный институт в Ташкенте, но через год учебы поняла, что технический вуз не ее призвание. Собрала документы и перевелась на второй курс пединститута во Фрунзе. А потом, когда старшая сестра перебралась в Казань и получила комнату, перевелась в вуз столицы. Всю жизнь Раиса Фатыховна помогала младшей сестре, заботилась о ее детях и внуках.

«Когда родился мой внук Максим, его мама была студенткой. Сразу после роддома она перевязала накрепко грудь, чтобы не было молока. Если бы не Раиса Фатыховна, внук бы не выжил. Сестра каждый день на протяжении года в любую погоду – дождь, снег и грязь – клала ребенка в коляску и ехала на улицу Вишневского за детским питанием. Я в это время была на работе, а мама Максима – на учебе. К сожалению, мама внука заболела и рано умерла», – говорит Ирина Фатыховна.

Теперь Раиса Фатыховна сама нуждается в постоянном уходе. Она не встает с кровати уже несколько лет и не может себя обслуживать, у нее плохо с памятью.

«Соцработник – родной человек»

Ирина Фатыховна передвигается по квартире при помощи опоры. Несмотря на солидный возраст, прекрасно помнит все памятные даты из жизни, включая день знакомства с мужем, а также возраст детей и внуков. Она отличная собеседница, обладающая тонким чувством юмора. Пожилая женщина раскрыла секрет ясной памяти и долголетия.

«Живу благодаря общению с молодыми, живу интересами молодых. Меня очень интересует жизнь моей дочери, люблю, чтобы она максимально посвящала во все свои заботы. Внук Максим ко мне очень внимателен, всегда на связи, приезжает вместе с семьей или звонит, рассказывает о своих делах и детях», – сказала она.

А еще Ирина Фатыховна говорит, что всю жизнь не боялась больших физических нагрузок, делала зарядку и много хлопотала по дому.

«Активная жизнь помогла мне сохраниться», – утверждает она.

Ирина Фатыховна – заслуженный деятель культуры, а Раиса Фатыховна – «Отличник просвещения». Сестры награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными наградами ко Дню Победы.

К счастью, сестры-долгожительницы не одиноки. Их регулярно навещает дочь Ирины Фатыховны. Несколько дней назад Розе Семеновне удалось выхлопотать для лежачей тети сиделку, которая теперь приходит каждый день. А еще два раза в неделю приходит соцработник – Светлана Дмитриевна Музенитова, приносит продукты из магазина. Ирина Фатыховна ей благодарна и признательна.

«Очень ее люблю, для меня праздник, когда она приходит. Светлана Дмитриевна всегда со мной посидит, поговорит. Мы с ней очень дружим. Откуда только такие хорошие люди берутся? Она для меня – родной человек», – говорит пожилая женщина.

Иногда Раису Фатыховну навещают благодарные ученики, но она их, к сожалению, уже не узнает.

Когда корреспондент «Татар-информа» общалась с младшей из сестер, к ним в гости пришла улыбающаяся женщина. Она принесла красивый букет цветов и сообщила, что увидела в Декаду пожилых людей сюжет по телевизору про свою любимую учительницу. Оказывается, эта женщина работает в КФУ.

Напоследок Ирина Фатыховна дала совет молодым людям. Она сказала, что нужно любить жизнь во всех ее проявлениях, не забывать о пожилых родственниках, проявлять к ним заботу, внимание и уважение, а также перенимать уроки из их богатого жизненного опыта, просить мудрого совета в важных делах.

Эту историю «Татар-информ» публикует в Декаду пожилых людей. По данным Минтруда РТ, в Татарстане увеличивается число людей старше ста лет. Если в прошлом году таких долгожителей было 211, то сегодня их 233 человека.

© Фотографии и видео Натальи Рыбаковой / «Татар-информ»