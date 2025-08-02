Ветеран Т-34 Габдрауф Гареев принял актанышских участников программы «Батырлар»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев, сражавшийся за Родину механиком-водителем легендарного танка Т-34, принял у себя в гостях участников программы Актанышского района «Батырлар. Герои Татарстана». Эта встреча стала символом связи поколений – от героев войны до защитников нашего времени.

В саду у ветерана, где он сам собирал вишни, собрались историк Рустем Мусин, участник специальной военной операции и ветеран чеченской кампании Ильсур Закиев, а также заслуженный артист Республики Татарстан Нур Хусаенов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Он полон энергии и мудрости. Слушая его рассказы о войне, понимаешь: настоящие герои – это люди, которые в самое страшное время не сломались, а выстояли», – делится впечатлениями Ильсур Закиев.

Свою фронтовую дорогу Габдрауф Салахович начал в 1943 году, когда, следуя примеру отца и брата, ушел на фронт. Несмотря на небольшой рост, он был принят в танковые войска и стал механиком-водителем Т-34. Его боевой путь пролегал через самые ожесточенные сражения, в том числе под Варшавой, где советские войска сражались с элитными дивизиями противника – «Мертвая голова» и «Викинг».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Именно там произошло невероятное: на поле боя он встретил своего брата Мунавара. Эта фотография, сделанная в тот момент, до сих пор хранится в семейном архиве. Их встреча была короткой, но бесконечно важной», – рассказывает Рустем Мусин.

В одном из боев танк Гареева был подбит. Его самого, раненого и контуженного, с большим риском вытащили из горящей машины. Победу он встретил уже в госпитале, а домой вернулся только в 1951 году.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Мирная жизнь Габдрауфа Салаховича была не менее достойной: он 80 лет трудился шофером и за все время не допустил ни одного нарушения.

«Когда я прохожу по улице, сотрудники ГИБДД отдают честь», – с улыбкой говорит ветеран.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня Габдрауф Гареев – почетный гражданин города Белебей Республики Башкортостан, участник Парадов Победы в Москве и Уфе. В следующем году ему исполнится 100 лет.

«Такие встречи бесценны. Они напоминают нам, что герои не только в книгах. Они живут среди нас, и наш долг – знать их, помнить и быть достойными их подвига», – подчеркивает Нур Хусаенов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является аналогом федеральной программы «Время героев», созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Цель проекта – поддержка ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их дальнейшей профессиональной и общественной самореализации.

Подробнее читайте в статье: Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров».