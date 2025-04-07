Ветеран СВО возглавил сельское поселение в Менделеевском районе

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Тураевского сельского поселения Менделеевского района Татарстана назначен ветеран СВО Айдар Нуриев.

Айдар Нуриев – уроженец села Тураево, ушел в зону СВО в 2022 году, служил санитаром полка №1232. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден орденом Мужества.

«Ветеран СВО продолжает служить Родине, но уже в новом статусе – в качестве главы Тураевского сельского поселения. Уверен, он достойно справится с этой задачей, думаю, полученный в зоне СВО опыт будет полезен и в трудовой деятельности», – прокомментировал назначение глава района Радмир Беляев.

Гульнара Куляшова, занимавшая пост главы Тураевского сельского поселения, назначена и. о. начальника Управления культуры района.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.