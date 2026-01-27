Ветеран СВО предложил построить в Татарстане Центр адаптивных видов спорта

Ветеран СВО и участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Анвар Мухаметзянов на итоговой коллегии Минспорта РТ выдвинул инициативу создания Центра адаптивных видов спорта в республике, что поможет в реализации Госпрограммы «Спорт России».

Центры, подобные тому, о каком говорит ветеран, уже работают в Уфе, Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге. В то же время Татарстане уже функционирует Республиканская спортивно-адаптивная школа, которую посещает 507 учеников, 29 из которых – ветераны СВО.

Ветеран рассказал, что новый спортобъект должен быть оснащен бассейном, ледовой ареной для следж-хоккея и гибко трансформируемыми залами, приспособленными как для колясочного баскетбола, так и занятий ЛФК. Кроме того, Мухаметзянов выдвинул идею создания в Центре сильной научно-медицинской базы. Все это в совокупности поможет ветеранам СВО не только поправить свое здоровье, но и адаптироваться к жизни в обществе.

«Центр адаптивных видов спорта, где бок о бок будут тренироваться и ветераны с разными формами инвалидности, и члены их семей, станет большим шагом вперед в этом вопросе – потому что реабилитация семьи тоже важна», – отмечает Мухаметзянов.

Анвар Мухаметзянов родом из Камского Устья, однако сейчас живет в Казани вместе с супругой и двумя детьми. На СВО Анвар оказался в марте 2022 года, а в 2023 году подорвался на мине и потерял ногу. После восстановления он стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана». Подробно об этом – в материале «Татар-информа».