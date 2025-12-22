«Никогда не теряйте надежду»: как в Татарстане работают с пропавшими без вести

В этом году фонд «Защитники Отечества» начал работу с родными пропавших без вести участников СВО. Социальные координаторы помогают им оформить документы, провести ДНК-экспертизу. В фонде родным пропавшего бойца предоставляют помощь психологов и священнослужителей. О том, как идет эта работа, – в репортаже «Татар-информа».





Владимир Путин поручил фонду «Защитники Отечества» вести работу с родственниками без вести пропавших участников СВО

Фото: kremlin.ru

«Мы работаем с родственниками бойцов, которые больше месяца не выходят на связь»

В марте этого года Президент страны Владимир Путин поручил фонду «Защитники Отечества» вести работу с родственниками без вести пропавших участников СВО. Такое решение Верховный главнокомандующий принял после встречи с вдовой Героя России из Татарстана Сергея Чебнева.

Президент вручил «Золотую Звезду» лично Ольге Чебневой, супруг которой долгое время числился без вести пропавшим. Только за пару дней до встречи с главой государства суд признал его умершим.

Сергей Чебнев с позывным Отмель был командиром первого батальона 9-го мотострелкового полка. Он героически погиб в ожесточенных боях за Курскую область, прикрывая своих бойцов. Президент лично принял Ольгу и провел с ней беседу.

«После беседы мы вместе с Президентом поехали в фонд “Защитники Отечества” и вместе с Анной Цивилевой поговорили о проблеме без вести пропавших. Это очень сложно, каждая ситуация рассматривается отдельно. Статус без вести пропавшего неоднозначный, нужно решать очень много моментов», – говорит жена героя.

Президент вручил «Золотую Звезду» лично Ольге Чебневой, супруг которой долгое время числился без вести пропавшим Фото: kremlin.ru

Изначально фонд «Защитники Отечества» создавался для социального сопровождения и оказания помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших. С указом Владимира Путина фонд стал помогать и родным тех, кто числится без вести пропавшими, однако стоит отметить, что эти категории отличаются между собой, в том числе перечнем услуг, которые может предоставить фонд. В чем отличия и какая работа ведется в этом направлении, рассказала старший социальный координатор фонда в Казани Светлана Гришанова.

«Мы работаем с родственниками бойцов, которые больше месяца не выходят на связь. Даже если от воинской части нет подтверждения, что военнослужащий числится без вести пропавшим, мы все равно беремся за работу. За этот год работа в этой части нами была налажена, структурирована и начала давать результаты», – отметила она.

«Психологическое и эмоциональное состояние у семей бойцов бывает очень тяжелое»

Первым делом заполняется розыскная карта. К ней можно приложить фотографии, медицинские карты от стоматолога, травматолога и так далее – если были серьезные травмы, изменения, это поможет в идентификации бойца.

Также в фонде производится забор буккального эпителия для проведения ДНК-экспертизы – забор производят сами социальные координаторы. Затем материал отправляется для выявления генома в Экспертно-криминалистический центр МВД. Как правило, процедура занимает месяц.

В фонде предоставляется возможность посетить психолога – специалисты принимают ежедневно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Период ожидания, отсутствие новостей – тяжелое время для близких пропавшего. Поэтому в фонде предоставляется возможность посетить психолога – специалисты принимают ежедневно.

«Мы понимаем, что психологическое и эмоциональное состояние у семей бойцов бывает очень тяжелое, поэтому наши психологи даже выезжают на дом. Такая поддержка очень важна и востребована нашими подопечными», – рассказала социальный координатор.

Также сюда приходят представители православного и мусульманского духовенства.

«Часто люди даже не знают, как молиться, подавать записки о здравии. Священнослужители объясняют все эти моменты, дают советы, помогают не падать духом, обрести духовное успокоение. Это очень важная работа. В казанском филиале они проводят прием раз в неделю, с расписанием можно ознакомиться на нашем сайте или позвонив по номеру горячей линии. Принимают у нас Мансур хазрат Джалялетдинов и отец Владимир Самойленко», – объяснила Светлана Гришанова.

В фонде разъясняют порядок получение материальной помощи и льгот. Женам, детям и родителям бойца положены ежемесячные выплаты на то время, пока вестей о пропавшем нет.

«Для каждой категории наших подопечных, меры поддержки разные. Один список льгот и выплат для ветеранов, другой – для семей погибших, такой же список есть для родных пропавших без вести», – объяснила социальный координатор.

Светлана Гришанова предупреждает, что попытки найти военнослужащего через социальные сети и мессенджеры – идея не из лучших Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы всем говорим, что никогда нельзя терять надежду»

Итоги поисков бывают разными: случается, кого-то удается найти живым. Порой выясняется, что боец потерял все документы и лежал в госпитале без сознания либо находился долгое время на боевом задании и не имел возможности связаться с родными. Были случаи, когда бойца находили в плену врага, – и даже в таких случаях его удавалось вернуть домой.

«В зоне боевых действий произойти может все, что угодно, поэтому мы всем говорим о том, что никогда нельзя терять надежду. Были даже случаи, когда родным сообщили, что человек погиб, а оказалось, что он был ранен и выжил. Поэтому нужно доверять только официальным источникам. Бывают случаи, когда мошенники сообщают о смерти бойца, хотя он на самом деле жив. Не стоит вестись на такие сообщения, продолжать общение. Лучше сразу обратитесь в правоохранительные органы. Но бывают и печальные исходы. С этого момента наша работа не останавливается. Мы продолжаем помогать. В этом случае родные переходят в другую категорию – родных погибших, работа с ними не останавливается», – говорит она.

В случае, если тело бойца так и не удалось предать земле, спустя полгода через суд его можно признать умершим. Светлана предупреждает, что попытки найти военнослужащего через социальные сети и мессенджеры – идея не из лучших.

«Они размещают абсолютно всю информацию в открытых источниках, и этим могут воспользоваться мошенники, которые могут начать вымогать средства. Мы помогаем родным составить обращения в официальные структуры – в военную прокуратуру, Уполномоченному по правам человека или общество “Красный Крест”», – отметила социальный координатор.

Фонд не ведет поиски без вести пропавших, а только помогает с оформлением документов и информационно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ситуации, с которыми к нам обращаются, всегда разные – каждая история уникальная»

Фонд не ведет поиски без вести пропавших, а только помогает с оформлением документов и информационно, подчеркнула она.

«Мы также оказываем юридическую помощь. У нас есть соглашение с Госюрбюро, они консультируют не только по вопросам, связанным с пропавшим без вести, но и по другим. Также они помогут составить исковое заявление в суд о признании бойца умершим в случае, если вестей о нем не было полгода», – добавила Светлана Гришанова.

«Ситуации, с которыми к нам обращаются, всегда разные – каждая история уникальная, поэтому и подход к каждому, кто к нам пришел, индивидуальный. В каждом случае мы находим разные способы решения проблемы. На протяжении всей моей работы в фонде я стала понимать, как и с кем общаться, как подстроиться под человека. Каждый раз очень непросто говорить с тем, кто потерял близкого человека или кто находится в состоянии неизвестности, ищет своего бойца. Мы помогаем справиться с эмоциями, научиться жить с болью, которую невозможно забыть», – отметила она.

Работают социальные координаторы абсолютно бесплатно. Чтобы обратиться за помощью в фонд «Защитники Отечества», предварительная запись не требуется. Часы работы филиалов указаны на сайте фонда.