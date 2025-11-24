Ветеран СВО из Зеленодольска принимает участие в премии «Служение»

Айрат Шагидуллин, ветеран СВО и многодетный отец, принимает участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Он награжден медалями «Участник СВО» и «За воинскую доблесть 2 степени». В этом году он вошел в состав депутатского корпуса Большеякинского сельского поселения.

Узнав о старте заявочной кампании премии, Айрат Шагидуллин решил участвовать в номинации «С передовой СВО в муниципалитет».

Его проект «Я был там сам, услышьте меня! Уроки мужества и патриотизма» направлен на проведение лекций и открытых уроков в школах, училищах и колледжах. Ветеран делится личным опытом, рассказывает истории о боевых товарищах и важности мужества, чести и патриотизма.

«Для учеников провожу лекции и открытые уроки. Рассказываю про военную службу. Это создает атмосферу доверия и открытости. Организовывал мини-курсы по первой помощи, ориентированию в трудных ситуациях. Хочу продолжать работать с молодежью», – говорит Айрат Фидаилевич.

Премия «Служение» учреждена Президентом России Владимиром Путиным для выдающихся представителей муниципального сообщества, чьи конкретные дела и судьбы служат примером для общества и жителей.