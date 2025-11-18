«Служить людям и своей малой родине»: как муниципальные сотрудники меняют города и села
Два участника из Татарстана стали лауреатами премии «Служение» в прошлом году
До 21 ноября в стране проходит прием заявок на Всероссийскую премию «Служение». Она присуждается за выдающийся вклад в развитие территорий, поддержку жителей и эффективные муниципальные инициативы. В прошлом году в «золотую сотню» страны попали два проекта из Татарстана. Кто может стать участником и как подать заявку – в материале «Татар-информа».
Татарстан среди лидеров: две республиканские инициативы вошли в топ-100 премии «Служение»
Республика Татарстан традиционно входит в число самых активных участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». В прошлом году на конкурс было направлено 738 заявок от муниципалитетов, учреждений и инициативных команд республики. По итогам всероссийской экспертизы сразу два проекта из Татарстана вошли в топ-100 лауреатов.
Одним из победителей стала масштабная система обратной связи с жителями, реализованная исполкомом Казани.
Вторым проектом стало объединение «Семейная культура в культурной семье», созданное супругами из Тетюшского района.
Как культурный проект Сергея Арцыбашева из Тетюшей получил премию «Служение»
Начальник отдела культуры исполнительного комитета Тетюшского района Сергей Арцыбашев рассказал «Татар-информу» о мотивации создания объединения «Семейная культура в культурной семье». Помимо премии «Служение», за эту инициативу он получил звание заслуженного работника культуры Республики Татарстан и победу в республиканском конкурсе «Лучший работник в сфере муниципального управления».
«Тетюшский район многонациональный. У каждой нации свои обычаи, обряды и семейные традиции. Мы хотели сохранить это, приумножить и передать другим, проводя совместные мероприятия», – отметил Сергей Арцыбашев.
«Даже культурная семья – это отдельная ячейка общества, ведь не все работают в одной сфере и не всегда совпадают мысли и идеи. Поэтому мы решили объединить семьи, чтобы творческие процессы шли вместе. Раньше каждая семья занималась творчеством отдельно, а теперь мы действуем совместно. Пусть нас немного, но мы активно работаем на благо района и республики», – добавил он.
«Раньше не существовало сообщества, которое бы курировало именно эту категорию населения, помогало раскрыть творческий потенциал и поддерживало реализацию творческих семейных проектов», – подчеркнул Сергей Арцыбашев.
Сегодня в рамках инициативы проводятся мастер-классы по вокалу, хореографии, народному творчеству и ДПИ, разрабатывается «семейный абонемент» для посещения учреждений культуры, а также оказывается поддержка семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО.
«Возможность проводить время вместе и развивать детей через творчество»
В создании объединения «Семейная культура в культурной семье» вместе с Сергеем Арцыбашевым приняла участие его супруга – преподаватель хореографии Детской школы искусств Юлия Сергеевна. В копилке супругов – многочисленные проекты, участие в фестивалях и конкурсах, а также собственная школа хореографии.
В прошлом 2024 году, проходившем в России под эгидой Года семьи, проект получил мощный импульс.
«Мы хотели показать, что культура – это не только профессия, но и совместное семейное увлечение, возможность проводить время вместе и развивать детей через творчество», – рассказал Сергей Арцыбашев.
За первый год работы в объединение вошли 25 семей.
«За 2024 год мы провели 1722 мероприятия, охватив более 72 тысяч человек. В Тетюшском районе было размещено больше всего информационных материалов по тематике семьи среди всех муниципалитетов Татарстана», – прокомментировал собеседник «Татар-информа».
Помимо этого, по словам Арцыбашева, были организованы районные конкурсы «Лучшее культурно-досуговое учреждение» и «Лучшая библиотека». А гала-концерт, закрывавший Год семьи, отметил лучшие творческие семьи, среди которых Галимовы из села Кляшево получили денежный сертификат.
«Особое внимание уделяется семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО»
Сегодня каждые выходные в районном Доме культуры проходят выставки, концерты, где семьи выступают вместе.
Особое внимание уделяется семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО. Например, сотрудник музея Дмитрий Кузнецов был мобилизован, а его супруге, хранителю фондов, оказывается всесторонняя поддержка – от гуманитарной помощи до материальной поддержки.
Работа объединения продолжается: планируются новые семейные творческие проекты, театральные постановки и концерты.
«Только на живом примере можно показать возможность объединения семьи и совместного роста. Когда ребенок видит, как родители вместе поют, танцуют, создают, он учится ценить культуру и традиции семьи. Это и есть настоящая передача ценностей», – заключил Сергей Арцыбашев.
«Команда Казани» – это, прежде всего, мотивированные специалисты, которые готовы развивать город на благо жителей»
В прошлом году в топ-100 Всероссийской премии «Служение» вошел и проект руководителя аппарата Исполнительного комитета Казани Булата Алеева. Его практика «Мэрия Казани. Принципы открытого диалога с жителями» получила высокую оценку экспертной комиссии.
Алеев с 2014 года работает в команде Казани и прошел путь от специалиста протокольного отдела до руководителя аппарата исполкома города. Он курировал организацию крупных мероприятий на городском, российском и международном уровнях, а также принимал участие в подготовке визитов делегаций. В должности заместителя главы администрации Советского района взаимодействовал с предприятиями и организациями района, решал сложные задачи и способствовал развитию экономики и предпринимательства.
На посту руководителя аппарата исполкома он провел модернизацию кадровой системы, создал узнаваемый HR-бренд команды Казани и выстроил человекоцентричный путь для сотрудников, включающий обучение, стажировки и поддержку инициатив.
Булат Алеев считает, что «Команда Казани» – это, прежде всего, мотивированные специалисты, которые гордятся своей работой и готовы развивать город на благо жителей».
С начала СВО он оперативно включился в организацию помощи семьям военнослужащих и создание центра «Батыр» для оформления на контрактную службу. При его участии была построена эффективная система открытого диалога с жителями, формирующая атмосферу доверия и прозрачности в работе городской администрации.
Алеев награжден множеством медалей и почетных грамот, включая медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2024) и медаль Министерства обороны «За укрепление боевого содружества» (2023).
Признание лучших муниципальных практик
Премия «Служение» создана для признания тех, кто ежедневно работает на благо своих территорий. Учрежденная по поручению Президента России Владимира Путина и впервые врученная в 2024 году, премия отмечает выдающиеся результаты муниципальных служащих, работников учреждений, ТОС, сельских старост, депутатов и команд, которые реализуют проекты, меняющие качество жизни граждан.
Цель премии – объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. В центре внимания – реальные решения и инициативы, которые укрепляют диалог власти и жителей, развивают территории, сохраняют культурное наследие, поддерживают семьи и помогают участникам СВО. Признание на федеральном уровне получает работа, отражающая внутреннюю мотивацию служить людям и своей малой родине.
Заявочная кампания III Премии проходит с 22 октября по 21 ноября 2025 года на официальном сайте премияслужение.рф. После нескольких этапов экспертизы и народного голосования на портале «Госуслуги» будут определены лучшие практики страны. Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России».
О значимости награды говорит широкая география участников: в 2025 году на II Всероссийскую муниципальную премию «Служение» было подано свыше 41 тыс. заявок из 89 регионов.