«Служить людям и своей малой родине»: как муниципальные сотрудники меняют города и села

До 21 ноября в стране проходит прием заявок на Всероссийскую премию «Служение». Она присуждается за выдающийся вклад в развитие территорий, поддержку жителей и эффективные муниципальные инициативы. В прошлом году в «золотую сотню» страны попали два проекта из Татарстана. Кто может стать участником и как подать заявку – в материале «Татар-информа».





Премия «Служение» создана для признания тех, кто ежедневно работает на благо своих территорий

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Татарстан среди лидеров: две республиканские инициативы вошли в топ-100 премии «Служение»

Республика Татарстан традиционно входит в число самых активных участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». В прошлом году на конкурс было направлено 738 заявок от муниципалитетов, учреждений и инициативных команд республики. По итогам всероссийской экспертизы сразу два проекта из Татарстана вошли в топ-100 лауреатов.

Одним из победителей стала масштабная система обратной связи с жителями, реализованная исполкомом Казани.

Вторым проектом стало объединение «Семейная культура в культурной семье», созданное супругами из Тетюшского района.

Как культурный проект Сергея Арцыбашева из Тетюшей получил премию «Служение»

Начальник отдела культуры исполнительного комитета Тетюшского района Сергей Арцыбашев рассказал «Татар-информу» о мотивации создания объединения «Семейная культура в культурной семье». Помимо премии «Служение», за эту инициативу он получил звание заслуженного работника культуры Республики Татарстан и победу в республиканском конкурсе «Лучший работник в сфере муниципального управления».

«Тетюшский район многонациональный. У каждой нации свои обычаи, обряды и семейные традиции. Мы хотели сохранить это, приумножить и передать другим, проводя совместные мероприятия», – отметил Сергей Арцыбашев.

Начальник отдела культуры исполнительного комитета Тетюшского района Сергей Арцыбашев рассказал о мотивации создания объединения «Семейная культура в культурной семье» Фото: предоставлено Сергеем Арцыбашевым

«Даже культурная семья – это отдельная ячейка общества, ведь не все работают в одной сфере и не всегда совпадают мысли и идеи. Поэтому мы решили объединить семьи, чтобы творческие процессы шли вместе. Раньше каждая семья занималась творчеством отдельно, а теперь мы действуем совместно. Пусть нас немного, но мы активно работаем на благо района и республики», – добавил он.

«Раньше не существовало сообщества, которое бы курировало именно эту категорию населения, помогало раскрыть творческий потенциал и поддерживало реализацию творческих семейных проектов», – подчеркнул Сергей Арцыбашев.

Сегодня в рамках инициативы проводятся мастер-классы по вокалу, хореографии, народному творчеству и ДПИ, разрабатывается «семейный абонемент» для посещения учреждений культуры, а также оказывается поддержка семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО.

«Возможность проводить время вместе и развивать детей через творчество»

В создании объединения «Семейная культура в культурной семье» вместе с Сергеем Арцыбашевым приняла участие его супруга – преподаватель хореографии Детской школы искусств Юлия Сергеевна. В копилке супругов – многочисленные проекты, участие в фестивалях и конкурсах, а также собственная школа хореографии.

В прошлом 2024 году, проходившем в России под эгидой Года семьи, проект получил мощный импульс.

«Мы хотели показать, что культура – это не только профессия, но и совместное семейное увлечение, возможность проводить время вместе и развивать детей через творчество», – рассказал Сергей Арцыбашев.

За первый год работы в объединение вошли 25 семей.

«За 2024 год мы провели 1722 мероприятия, охватив более 72 тысяч человек. В Тетюшском районе было размещено больше всего информационных материалов по тематике семьи среди всех муниципалитетов Татарстана», – прокомментировал собеседник «Татар-информа».

Помимо этого, по словам Арцыбашева, были организованы районные конкурсы «Лучшее культурно-досуговое учреждение» и «Лучшая библиотека». А гала-концерт, закрывавший Год семьи, отметил лучшие творческие семьи, среди которых Галимовы из села Кляшево получили денежный сертификат.

«Особое внимание уделяется семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО»

Сегодня каждые выходные в районном Доме культуры проходят выставки, концерты, где семьи выступают вместе.

Особое внимание уделяется семьям работников культуры, члены которых участвуют в СВО. Например, сотрудник музея Дмитрий Кузнецов был мобилизован, а его супруге, хранителю фондов, оказывается всесторонняя поддержка – от гуманитарной помощи до материальной поддержки.

Работа объединения продолжается: планируются новые семейные творческие проекты, театральные постановки и концерты.

«Только на живом примере можно показать возможность объединения семьи и совместного роста. Когда ребенок видит, как родители вместе поют, танцуют, создают, он учится ценить культуру и традиции семьи. Это и есть настоящая передача ценностей», – заключил Сергей Арцыбашев.

Практика Булата Алеева «Мэрия Казани. Принципы открытого диалога с жителями» получила высокую оценку экспертной комиссии Фото: kzn.ru

«Команда Казани» – это, прежде всего, мотивированные специалисты, которые готовы развивать город на благо жителей»

В прошлом году в топ-100 Всероссийской премии «Служение» вошел и проект руководителя аппарата Исполнительного комитета Казани Булата Алеева. Его практика «Мэрия Казани. Принципы открытого диалога с жителями» получила высокую оценку экспертной комиссии.

Алеев с 2014 года работает в команде Казани и прошел путь от специалиста протокольного отдела до руководителя аппарата исполкома города. Он курировал организацию крупных мероприятий на городском, российском и международном уровнях, а также принимал участие в подготовке визитов делегаций. В должности заместителя главы администрации Советского района взаимодействовал с предприятиями и организациями района, решал сложные задачи и способствовал развитию экономики и предпринимательства.

На посту руководителя аппарата исполкома он провел модернизацию кадровой системы, создал узнаваемый HR-бренд команды Казани и выстроил человекоцентричный путь для сотрудников, включающий обучение, стажировки и поддержку инициатив.

Булат Алеев считает, что «Команда Казани» – это, прежде всего, мотивированные специалисты, которые гордятся своей работой и готовы развивать город на благо жителей».

С начала СВО он оперативно включился в организацию помощи семьям военнослужащих и создание центра «Батыр» для оформления на контрактную службу. При его участии была построена эффективная система открытого диалога с жителями, формирующая атмосферу доверия и прозрачности в работе городской администрации.

Алеев награжден множеством медалей и почетных грамот, включая медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2024) и медаль Министерства обороны «За укрепление боевого содружества» (2023).

Учрежденная по поручению Президента России Владимира Путина премия отмечает выдающиеся результаты, меняющие качество жизни граждан Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Признание лучших муниципальных практик

Премия «Служение» создана для признания тех, кто ежедневно работает на благо своих территорий. Учрежденная по поручению Президента России Владимира Путина и впервые врученная в 2024 году, премия отмечает выдающиеся результаты муниципальных служащих, работников учреждений, ТОС, сельских старост, депутатов и команд, которые реализуют проекты, меняющие качество жизни граждан.

Цель премии – объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. В центре внимания – реальные решения и инициативы, которые укрепляют диалог власти и жителей, развивают территории, сохраняют культурное наследие, поддерживают семьи и помогают участникам СВО. Признание на федеральном уровне получает работа, отражающая внутреннюю мотивацию служить людям и своей малой родине.

Заявочная кампания III Премии проходит с 22 октября по 21 ноября 2025 года на официальном сайте премияслужение.рф. После нескольких этапов экспертизы и народного голосования на портале «Госуслуги» будут определены лучшие практики страны. Торжественная церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России».

О значимости награды говорит широкая география участников: в 2025 году на II Всероссийскую муниципальную премию «Служение» было подано свыше 41 тыс. заявок из 89 регионов.