Ветеран СВО из Татарстана выучится на фельдшера и вернется в агрофирму

Участник СВО Игорь Газизуллин из Азнакаевского района Татарстана год служил по контракту в Херсонской области. Получил тяжелое ранение и третью группу инвалидности. После возвращения из зоны боевых действий обратился в кадровый центр «Работа России».

«До СВО трудился животноводом в агрофирме "Азнакай". Вернуться на прежнее место работы сразу не получилось по состоянию здоровья», – рассказал он «Татар-информу».

Специалисты центра занятости выслушали пожелания ветерана и предложили несколько вариантов профессионального обучения, которые могли бы открыть новые перспективы. Ветеран решил обучиться на охранника четвертого разряда. В конце сентября 2025 года мужчина устроился в ЧОП «Витязь», работает более трех месяцев.

«Работая в охране, мне приходится много двигаться, в день прохожу по 15 километров. А у меня травмы ног, поэтому много ходить сложно. На встрече с участниками СВО глава Азнакаевского района предложил мне вернуться на прежнюю работу, но уже в качестве ветеринара. В 2026 году буду учиться на фельдшера. После повышения квалификации вернусь в родную агрофирму», – сказал Газизуллин.

Игорь Булатович будет учиться заочно в вузе Москвы. Учеба в общей сложности займет более двух лет. Мужчина рад, что вернется в агрофирму.

