Ветеран СВО из Челнов примет участие в «Кубке Защитников Отечества» в Югре

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Совсем скоро на старт выйдет Ильдар Карюков из Набережных Челнов — участник «Кубка Защитников Отечества» в Югре. Это всероссийские соревнования среди ветеранов спецоперации, в которых примут участие спортсмены из 60 регионов России. В составе сборной Татарстана Ильдар отправился в Ханты-Мансийск, чтобы посоревноваться в лыжных гонках и других зимних дисциплинах.

Ильдар — спортивный и накаченный ветеран СВО, который готовится к соревнованиям с оптимизмом и энтузиазмом. По его словам, он не готовился целенаправленно к этим соревнованиям, однако ежедневно проводил от одного до двух часов в тренажерном зале, выполняя кардионагрузки и силовые упражнения. Главное для него — участие и новые впечатления, а не победа.

«Посмотреть на людей, посмотреть другой город, почувствовать атмосферу состязания — вот это самое интересное», — делится он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ильдар Карюков стал добровольцем в 2022 году, а во время боевых действий под Лисичанском получил минно-взрывное ранение, в результате которого потерял ногу.

Однако, несмотря на это, он не потерял оптимизма и любви к жизни. Карюков благодарит татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества», который оказал ему большую помощь, включая участие в проекте «Реабилитация: кибатлетика» в Подмосковье. В этом проекте, предназначенном для ампутантов, он получил новые знания и опыт, которые сейчас использует в своей подготовке.

Соревнования в Югре собрали более 300 спортсменов — ветеранов СВО со всей страны. Участники будут соревноваться в пяти дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт и хоккей-следж. Состязания продлятся до 18 марта. Ильдар Карюков представляет свою родную республику в этих важнейших состязаниях, и его участие вдохновляет на преодоление трудностей и поиск новых высот.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.