Ветеран СВО из Альметьевска: «Мужество, долг и человечность не имеют срока годности»

Сегодня чествуют тех, чья жизнь стала примером чести, доблести и преданности Родине. Среди них – Виктор Шатрилов, социальный куратор фонда «Защитники Отечества». Его судьба – свидетельство силы духа, прошедшей через серьезные испытания.

Родом из Альметьевска, детство он провел в Ноябрьске, где сформировался внутренний стержень, определивший дальнейший путь. Судьбоносными стали слова отца: «Я и все мои братья служили, получали грамоты. Задумайся, вдруг тебе понравится». Так началась его военная биография, основанная на семейной традиции – прадеды, деды и бабушка – ветераны Великой Отечественной войны.

В 1995 году Виктор Шатрилов участвовал в операции по прикрытию Аргунского ущелья, получил ранение и был комиссован. Но в 48 лет вновь отправился на передовую – с апреля 2022 по июль 2023 года служил в добровольческом отряде в зоне СВО.

«В добровольческих отрядах – вся Россия, мы там как одна большая семья», – рассказывает он. На передовой охранял школы и детские сады, видел глаза измученных детей: «Эти дети – все наши, независимо ни от чего».

Между боевыми кампаниями работал в гражданской сфере, но особое место в его жизни занимает патриотическое воспитание. С 2018 года он проводит встречи со школьниками.

По его инициативе в школе №21 Альметьевска в 2021 году открылся Музей боевой славы, где собрано более тысячи экспонатов.

По состоянию здоровья вернуться на передовую он уже не может, однако продолжает служение стране.

Сегодня Виктор Шатрилов – социальный куратор фонда «Защитники Отечества», оказывающий поддержку бойцам и их семьям.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества. «Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».