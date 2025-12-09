Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в День Героев Отечества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу.

В нынешнем году Героям Отечества уделяется особое внимание: вся страна празднует 80-летие Великой Победы, проводит патриотические мероприятия в рамках Года защитника Отечества. Несомненно, мы и впредь будем делать все необходимое для формирования и сохранения должного отношения к людям, демонстрирующим выдающиеся примеры силы духа и высокого профессионализма. В связи с этим в знак глубочайшего уважения к защитникам Родины и труженикам тыла во все времена 2026 год в Республике Татарстан объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Татарстанцы испытывают искреннюю гордость за своих героев, чьи славные имена навсегда вписаны в историческую летопись страны. Их подвиги служат ярким ориентиром для молодого поколения, побуждая к созидательной деятельности, честному служению государству и народу.

Сегодня списки героев пополняются новыми именами защитников Отечества, отстаивающих независимость и суверенитет государства в ходе проведения специальной военной операции. Они являются продолжателями славных традиций достойного служения Отечеству.

Наш святой долг – сберечь великое наследие наших сограждан, опираясь на их бесценный опыт, вдохновляясь историями их мужества и решительности, уверенно двигаться вперед: укреплять единство и могущество нашей великой страны, обеспечивать благополучие и процветание родной республики.

Дорогие татарстанцы! В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго! С праздником! С Днем Героев Отечества!» – пишет Минниханов.